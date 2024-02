Street Fighter 6 revela la fecha de llegada de su nuevo peleador

Street Fighter 6 sigue aumentando su lista de luchadores y esta vez hay noticias importantes pues el próximo peleador está listo para llegar y lo hará en grande pues incluirá un nuevo y vistoso escenario en el que se podrá jugar en sus diferentes modos de juego.

Video: RESEÑA - Street Fighter 6

Por medio de un comunicado de prensa, Capcom anunció la llegada de Ed, boxeador con poderes psíquicos, a Street Fighter 6, la cual tendrá lugar el próximo 27 de febrero. Ed debutó en Street Fighter V y estará de regreso en la reciente entrega de la franquicia de peleas de Capcom siendo el 21° personaje en la lista de peleadores que ofrece el título y estará disponible en los modos World Tour, Fighting Ground y Battle Hub.

Ed, the troubled protégé, will prove he's no longer a pawn when he enters Fighting Ground, World Tour, and the Battle Hub on February 27. #StreetFighter6 👊 pic.twitter.com/7dZhuYbOtb