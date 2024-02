"Es un juego AAAA", Ubisoft defiende el precio de $70 USD de Skull and Bones

El desarrollo de Skull and Bones no ha sido miel sobre hojuelas y luego de tanto tiempo desde su anuncio y los problemas de desarrollo alrededor de él, los fans tienen dudas sobre si cumplirá las expectativas. Aun así, Ubisoft lo venderá a precio completo de juego de actual generación y hoy acaba de defender la etiqueta de $70 USD.

El director general de Ubisoft, Yves Guillemot participó en una sesión de preguntas y respuestas como parte del reporte financiero del tercer trimestre del año fiscal 2024 y en ella se le cuestionó sobre el demorado proyecto de piratas.

Una de las preguntas señaló el enfoque más de juego como servicio que el título está tomando, así como el precio de $70 USD, indicando que a un título de este estilo de juego como servicio le sentaría mejor un modelo free-to-play para crear una comunidad más amplia.

Ubisoft asegura que Skull and Bones es un juego AAAA

La respuesta de Guillemot fue muy interesante, pues defendió el precio completo del título asegurando que se trata de uno "cuádruple A" o AAAA, en el sentido de que es tan vasto y complejo y que sus valores de producción fueron similares a los de otros proyectos con este precio, como The Legend of Zleda: Breath of the Wild, Dragon's Dogma 2 o Persona 3 Reload, confiado de que dará resultados a largo plazo para la compañía.

"Verán que Skull and Bones es un juego hecho y derecho", expresó el directivo (vía Video Games Chronicle). "Es un juego muy grande y creemos que la gente realmente verá cuán vasto y completo es ese juego. Es un juego realmente completo, triple... cuádruple A, que dará resultados a largo plazo".

Afortunadamente, la espera por ver el resultado final no será larga, ya que Skull and bones por fin debutará la próxima semana.

Ubisoft considera que Skull and Bones es un juego AAAA

¿Qué opinas de las palabras de Yves Guillemot?, ¿jugarás este título AAAA? Cuéntanos en los comentarios.

Skull and Bones por fin debutará el 16 de febrero de 2024 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (vía Epic Games Store y Ubisoft Connect). Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

