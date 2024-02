Gratis: Palworld te regala $100 USD para que compres juegos en Steam, ¿cómo ganar?

Pocketpair está muy agradecido con la comunidad de jugadores por todo el apoyo que le ha dado a Palworld desde su lanzamiento. Por tal motivo, preparó atractivos regalos que sorteará por medio de sus redes sociales: tarjetas de regalo de $100 USD para comprar juegos en Steam. A continuación, te decimos cómo participar y tener una oportunidad de ganar.

Pocketpair organizó un sorteo especial para celebrar San Valentín. En total, regalará 4 tarjetas de regalo de $100 USD para que los ganadores compren los juegos que quieran en Steam. Participar es muy sencillo, pues sólo deberás seguir la cuenta oficial de Palworld en X.

Posteriormente, es necesario que compartas y le des me gusta a la publicación del sorteo. Para tener más oportunidades de ganar, puedes comentar cuál es tu Pal favorito con el hashtag #PalGiveaway. Hay otra forma de participar: publicar arte relacionado con el juego usando los hashtags #PalworldArt #PalGiveaway.

Los interesados en esta última opción pueden compartir ilustraciones, manualidades, platillos de cocina o cualquier cosa que puedan relacionar con el universo del juego. Es importante destacar que el sorteo estará abierto hasta el 16 de febrero.

Otra buena noticia es que la dinámica está abierta a los jugadores de cualquier país. Pocketpair explicó que el premio de $100 USD se convertirá de forma automática a la moneda de la región donde vivan los ganadores. La compañía se pondrá en contacto con los afortunados en días posteriores.

