Silent Hill 2: comparten noticia del remake que preocupa a muchos fans

El remake de Silent Hill 2 aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero muchos jugadores tienen esperanzas de poder jugarlo pronto este año. Sin embargo, su más reciente avance no convenció y parte de la comunidad cree que necesita más tiempo de desarrollo.

Motoi Okamoto, productor de la saga, reveló recientemente que el remake está casi completo. Esto emocionó a algunos fans, pues creen que el título sí llegará en 2024. Por otro lado, la noticia también preocupó a los jugadores que no están contentos con lo que se mostró en el State of Play.

Desarrollo de Silent Hill 2 está casi completo y los fans temen lo peor

El remake de Silent Hill 2 ha sido blanco de críticas

El proyecto de Bloober Team fue blanco de duras críticas por su más reciente trailer que mostró el sistema de combate, la recreación de locaciones icónicas y el aspecto renovado del clásico. Parte de la comunidad considera que el título luce mal y que sus animaciones necesitan mucho más trabajo.

Debido a esto, para muchos es una mala noticia saber que le proyecto está en su etapa final de desarrollo. Temen que el remake luzca tal como se mostró en el evento de Sony y no existan mejoras pese a la mala recepción. La comunidad desea que Bloober tome en cuenta los recientes comentarios y haga ajustes al proyecto.

“Estamos en la fase final del desarrollo. Por desgracia, es poco lo que puedo contarles en este momento”, afirmó el directivo durante una entrevista con Famitsu (vía The Gamer).

Algunos fans de la franquicia han sido vocales y han afirmado que prefieren esperar más con tal de que el título cumpla las expectativas. Los jugadores quieren que el remake le haga justicia al título original, considerado una obra de culto.

Por otro lado, también hay jugadores entusiasmados con las declaraciones de Okamoto, pues creen que son una señal de que el remake llegará este año y que no demorará tanto en llegar como algunas personas creen. Desafortunadamente, el creativo no habló sobre las recientes críticas al proyecto, por lo que no se sabe si habrá algún tipo de ajuste.

