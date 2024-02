El nuevo juego de Shin-chan se muestra en movimiento y aumentará tu hype

Uno de los personajes más queridos en el mundo del manga y anime es, sin duda, Shin-chan, quien está a punto de protagonizar un nuevo juego que luce bastante bien y que pronto se estrenará en territorio japonés. Gracias a esto, acaba de mostrar un interesante adelanto.

Shin está listo para un nuevo viaje

Como seguramente recordarás, la última entrega de la saga fue Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation, juego que llegó a mediados de 2022 a nuestro territorio para mostrarnos una aventura que sólo Shin podría tener.

Ahora, es momento de voltear hacia adelante, ya que la nueva propuesta Shin-chan: Shiro of Coal Town llegará a Japón el próximo 22 de febrero y sus responsables compartieron un trailer que tienes que ver.

Aquí te lo dejamos:

Como pudiste observar, esta nueva aventura te permitirá reencontrarte con Shin-chan y la familia Nohara, todo ello mientras visitan la ciudad de Akita y se desplazan entre el mundo real y una ciudad misteriosa. Cabe mencionar que el título tendrá un estilo visual detallado y ofrecerá una experiencia para todo tipo de jugadores.

¿Este juego de Shin-chan llegará a Occidente?

Por ahora, la entrega está solamente confirmada para llegar este mismo mes a los Nintendo Switch japoneses, pero la esperanza en los jugadores de nuestro territorio no está perdida, ya que el último juego de la saga, Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation, debutó primero en Japón, pero luego se lanzó también en América. Así que lo mismo podría pasar con la nueva aventura.

Video relacionado: Resumen de noticias de 2023



Tendremos que esperar para conocer si en verdad este prometedor juego llega a Occidente, por lo que estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad al respecto.

¿Qué te parece este juego para Nintendo Switch? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente