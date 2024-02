¡Gratis! Ya puedes ver el genial concierto sinfónico de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda es una de las franquicias más memorables de Nintendo y uno de los elementos que han hecho que se quede en el corazón de los fans es la entrañable banda sonora de sus títulos. Esta noticia es especialmente importante para todos aquellos amantes de la música de la serie, puesto que ya pueden escuchar y ver gratis un concierto de la franquicia.

Como te informamos a finales de 2023, lamentablemente el primer gran evento de Nintendo sería cancelado para evitar poner en riesgo la integridad de los asistentes luego de que se registraran amenazas de atentados.

En el evento, como es costumbre, habría eventos musicales, uno de los cuales sería de The Legend of Zelda y tendría una orquesta que deleitaría a los asistentes con una presentación en vivo. Las buenas noticias son que, si bien el evento se canceló, Nintendo lo publicó para que todos pudieran verlo.

Disfruta gratis el concierto de The Legend of Zelda

La presentación musical, titulada The Legend of Zelda Orchestra Concert, fue grabada con antelación y Nintendo acaba de compartirla a través de YouTube, por lo que ya puedes verla y si eres fan de la franquicia, no querrás perdértelo, puesto que se incluyen temas memorables no sólo de Tears of the Kingdom, sino también de Ocarina of Time, Link's Awakening, A Link to the Past y hasta Skyward Sword, que la orquesta tocó acompañada con una proyección de los títulos en los que aparecen las canciones.

Te invitamos a verlo cuanto antes, pues se desconoce si Nintendo tiene planes para retirarlo después de cierto tiempo, tal como lo hizo con presentaciones anteriores de Nintendo LIVE o el de Kirby.

A continuación puedes verlo.

¿Qué temas aparecen en el concierto de The Legend of Zelda?

Tears of the Kingdom: Main Theme

The Ballad of the Goddess

Zelda’s Lullaby

Link’s Awakening Medley 2024

Breath of the Wild: Main Theme

Hyrule Castle

Breath of the Wild: 2017 Nintendo Switch Presentation Trailer

Ocarina of Time: Kakariko Village

The Legend of Zelda Main Theme

¿Qué te pareció el concierto de The Legend of Zelda? Cuéntanos en los comentarios.

