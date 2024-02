Zelda: Nintendo muestra las impresionantes estatuas de Tears of the Kingdom

Nos llegan noticias interesantes relacionadas con The Legend of Zelda, ya que Nintendo acaba de mostrar a detalle las estatuas de los personajes principales de Tears of The Kingdom y tienes que echarles un vistazo.

¿Las quieres en tu colección?

Como seguramente sabes, la última entrega de la saga fue un completo éxito y mantiene su tremenda popularidad a casi un año de su lanzamiento. Ahora, sus responsables quisieron mostrar unas impresionantes estatuas que muestran a Link, Zelda y Ganondorf en todo su esplendor.

Es debido a esto que Nintendo publicó un pequeño clip en el que enseña todos los detalles de estas figuras en tamaño real, por lo que será mejor que las veas y te asombres tanto como lo hicimos nosotros.

Aquí te las dejamos:

Como pudiste observar, las estatuas lucen impresionantes y nos permiten ver a un Link en su típica pose de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mientras que Ganondorf aparece con su posición amenazante y Zelda flotando en el aire con la Master Sword en la mano.

Un punto importante para mencionar es que estas estatuas iban a ser exhibidas en el Nintendo LIVE Tokyo 2024, el cual fue cancelado debido a las amenazas recibidas a los participantes del evento.

Solamente queda gozar estas enormes figuras a través de videos y esperamos que en el futuro puedan estar más cerca de todos los seguidores de The Legend of Zelda en cada parte del mundo.

¿Qué te parecieron las estatuas oficiales de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

