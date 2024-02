Este juego de mundo abierto para PlayStation, Xbox y PC llegará a Switch

Nos llegan buenas noticias para todos los que están buscando una nueva propuesta, ya que esta semana se confirmó que Lake llegará a Nintendo Switch para ofrecer un interesante viaje que cautivó a la comunidad.

Experimenta una vida tranquila junto al lago

Si no has escuchado sobre este título, déjanos decirte que sus responsables son los integrantes de Whitethorn Games y Gamious, quienes lo lanzaron inicialmente para Xbox Series X/S, Xbox One y PC el 1 de septiembre de 2021, seguido de PlayStation 5 y PlayStation 4 el 8 de abril de 2023.

Ahora, es tiempo de que todos los poseedores de un Nintendo Switch conozcan una interesante aventura interactiva de mundo abierto que vale la pena probar, por lo que te dejamos su trailer a continuación.

Aquí lo puedes ver:

Como pudiste observar, esta propuesta te llevará a Providence Oaks, Oregón en 1986 para que disfrutes un mundo abierto hermoso en el que podrás aprovechar un simulador de conducción, todo ello en un viaje con movimiento libre y toques Point and Click para descubrir una interesante historia.

Tendrás que asumir el papel de Meredith Weiss, quien se toma un descanso de su profesión en la gran ciudad y visita una tranquila ciudad junto al lago de su infancia, donde sustituirá a su padre y repartirá el correo de la región. La misión será encontrarse con diferentes caras conocidas, conocer la peculiaridad del lugar y decidir si quedarse para siempre o regresar a su vida normal.

Lake está disponible en Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, a través de Steam, y llegará a Nintendo Switch el próximo 15 de febrero.

¿Le darás una oportunidad a esta entrega en la consola híbrida? Cuéntanos en los comentarios.

