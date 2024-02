Tiran a la basura colección de videojuegos valuada en más de $500 mil dólares

La mayoría de las personas dejamos atrás el hogar formado por nuestros padres pero por lo general no llegamos a un sitio más grande del que habitábamos. De ahí que sea común dejar algunos objetos en casa de los papás, pero si no hay comunicación puede resultar contraproducente. Tal es el caso de un coleccionista que perdió más de $500,000 USD en videojuegos y consolas pues terminaron en la basura.

Padres tiran a la basura colección de videojuegos de su hijo valuada en más de $500 mil dólares

Un reportaje del sitio Jeuxvideo compartió la triste historia de un empleado de la tienda J&L Game ubicada en Nueva York, quien reveló que su preciada colección de títulos y consolas se perdió para siempre. De acuerdo con su testimonio, al irse a vivir solo a su primer apartamento decidió que su colección de gaming se quedara guardada en casa de sus padres pues no contaba con el espacio suficiente para tenerla en su nuevo hogar.

Este tesoro de gaming incluía muchas consolas antiguas como Atari, ColecoVision, Famicom, NES, Neo Geo, y videojuegos en mayor número, incluso algunos de ellos estaban empaquetados así que estaban prácticamente nuevos y sin abrir, detalle que genera muchísimo valor en la escena de coleccionismo de videojuegos a nivel mundial.

Ojalá ese Neo Geo AES haya terminado en otras manos y no en una trituradora

La falta de comunicación ocasionó una tragedia gamer

Lamentablemente, la falta de comunicación con sus padres provocó la peor pesadilla. El coleccionista no avisó a sus padres del valor monetario y emocional de todas esas consolas y videojuegos, simplemente pensó que ellos respetarían su decisión de dejarlos en casa. Sin embargo, la madre consideró que si no se había llevado estas "cosas" era porque no le importaban y en una limpieza general todo terminó en la basura.

De acuerdo con lo que se menciona en cuanto a consolas y videojuegos, se ha estimado que la colección tenía un valor de más de $500,000 USD. De esta forma, solo queda esperar que todo o una parte importante terminara en manos de alguien que supiera de videojuegos pues, en caso contrario, estas piezas de la historia del gaming terminaron sus días en una trituradora.

