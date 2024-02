Hideo Kojima quiere que la película de Death Stranding gane premios en los festivales

Por mucho tiempo, las películas inspiradas en videojuegos fueron sinónimo de mala calidad. Por suerte, esos tiempos oscuros quedaron en el pesado y en la actualidad es común ver producciones que respetan el material original e intentan cautivar tanto a los fans como a los críticos. Con esto en mente, Hideo Kojima quiere que la cinta de Death Stranding esté a la altura.

A finales de 2023, se dio a conocer que el videojuego dirigido por el creativo japonés y protagonizado por Norman Reedus tendrá una adaptación al cine de la mano de A24, una de las casas productoras más prestigiosas del momento.

Los detalles permanecen escasos, pero está claro que Hideo Kojima pretende que esta producción cumpla con las expectativas. Eso sí, reconoce que llevar la historia de Sam Porter Bridges a la gran pantalla será una labor difícil.

Hideo Kojima habla sobre la adaptación live-action de Death Stranding

Durante el más reciente episodio del programa HideoTube, el diseñador nipón se tomó un tiempo para conversar sobre la adaptación live-action del videojuego narrativo de exploración. Allí, reconoció que trasladar la historia en su totalidad a un filme será complicado y sugirió que podría haber recortes.

“Es más fácil adaptarlo a una serie de televisión, como The Last of Us. Es bastante difícil adaptar un juego de 50 o 60 horas como Death Stranding a una película de 2 o 3 horas (…) La historia del juego tal como está no cabe en sólo 2 horas”, destacó el líder de Kojima Productions.

Aunque llevar esta aventura a la gran pantalla representará un gran desafío para todos los involucrados, Hideo Kojima reconoce que, en los últimos años, las adaptaciones de videojuegos han visto el éxito y puso como ejemplo a Super Mario Bros. La Película, que recaudó millones de dólares en cartelera en 2023.

“En el pasado, las adaptaciones cinematográficas de videojuegos siempre fracasaban. Pero en los últimos 4 o 5 años, personas que entienden los juegos se dieron a la tarea de adaptarlos a una película o una serie. Se lograron varios éxitos, como [Super Mario Bros. La Película]. Esa es la tendencia de estos días”, comentó el creativo.

El éxito en taquilla es muy importante, pero el diseñador japonés también espera que el filme de Death Stranding reciba el visto bueno por parte de los críticos y expertos de cine. De hecho, tiene la esperanza de crear algo que gane premios en algunos de los principales festivales del mundo.

¿La cinta de Death Stranding cautivará a los críticos?

“Con A24, quiero hacer algo que esté basado en un juego pero que también sea independiente y artístico; algo que pueda ganar premios en festivales de cine, como Cannes, Venecia o Sundance”, destacó Hideo Kojima.

Lo cierto es que el proyecto cinematográfico está en sus etapas iniciales, por lo que aún falta mucho tiempo para que salgan a la luz más detalles. De hecho, aún no se ficha al director y se desconoce si el actor Norman Reedus retomará su papel en la adaptación.

Pero cuéntanos, ¿te emociona esta producción? Déjanos leerte en los comentarios.

