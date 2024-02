Las microtransacciones de FOAMSTARS indignan a los jugadores

Muchos elementos de los free-to-play de móviles llegaron a los lanzamientos de consola y PC. Hoy más que nunca, es muy común que los juegos tengan algún tipo de tienda premium donde se venden ítems cosméticos y otros artículos. FOAMSTARS sigue esa línea, pero el precio de sus microtransacciones ya dio de qué hablar por las razones equivocadas.

El videojuego de Square Enix llamó la atención desde su anuncio oficial, pues los jugadores notaron de inmediato las similitudes con la franquicia Splatoon de Nintendo. De hecho, el productor no está de acuerdo con las comparaciones y afirma que el proyecto es totalmente diferente.

Está claro que este multijugador online tiene mucho que demostrar. Además de encontrar su lugar en un mercado de juegos como servicio cada vez más agresivo y saturado, debe crear su identidad y sobresalir por méritos propios. Lamentablemente, ya enfrenta su primera controversia.

Video relacionado: Square Enix, tenemos que hablar sobre tus juegos como servicio

Jugadores critican los micropagos de FOAMSTARS

Menos de un año después de su revelación oficial, FOAMSTARS debutó en exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5 el pasado 6 de febrero. Debido a su formato de juego como servicio, se esperaba que tuviera microtransacciones; sin embargo, el precio de los ítems sorprendió a los jugadores.

Lo que pasa es que los paquetes de artículos más caros, que incluyen skins para un personaje y otros objetos de personalización, se venden por $44.99 USD. El valor de estos bundles no pasó desapercibido y los jugadores ya expresaron su inconformidad en internet.

Jugadores critican los precios de los micropagos de FOAMSTARS

El usuario FalKoopa_ de X destaca que, gracias a una oferta de tiempo limitado en Steam, la colección que incluye 7 juegos de la franquicia Yakuza cuesta menos que un set completo de ítems cosméticos de FOMASTARS.

Aunque los paquetes son los objetos más caros en la tienda del videojuego de Square Enix, los jugadores pueden comprar skins individuales por $11 USD. Estos precios están en sintonía con otras propuestas multijugador, entonces, ¿por qué los jugadores están indignados?

FOAMSTARS no es un free-to-play. Aunque actualmente podemos conseguirlo sin cargo adicional gracias a PlayStation Plus, a partir del 5 de marzo se venderá por $29.99 USD en la PS Store. Así pues, las microtransacciones seguirán cuando el juego abandone el servicio de suscripción y se convierta en un título de pago.

Así es la tienda de FOAMSTARS

“Pensé que habían aprendido del fracaso de Chocobo GP. Supongo que me equivoqué”, comentó un jugador en redes. “Debes pagar $45 USD por un skin cuando el juego cuesta $30 USD… no entiendo por qué la gente no ve el problema”, afirmó otro. “FOAMSTARS podría tener la vida útil para un juego de servicio más corta”, aseguró un tercero.

Pero cuéntanos, ¿crees que el precio de los artículos es aceptable? Déjanos leerte en los comentarios.

FOAMSTARS está disponible para PS4 y PS5. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

Video relacionado: Foamstars - Tráiler de Revelación | PlayStation

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente