The Last of Us: Part II Remastered fue uno de los juegos más vendidos en Europa

Si alguien duda de la insistencia de Sony en sacar remasterizaciones y remakes, debe saber que estos están plenamente justificados pues los resultados en el mercado son excelentes para la compañía japonesa. Hace unos meses, se reveló que estos relanzamientos venden muy bien y atraen nuevos jugadores a PlayStation. Para muestra, lo que sucedió con el polémico The Last of Us: Part II Remastered.

The Last of Us: Part II Remastered fue el segundo juego más vendido en Europa

El reporte con los juegos más vendidos en Europa durante enero de 2024 fue publicado por Gamesindustry.biz y si bien no hay nada nuevo en la cima, sorprende el segundo lugar que quedó para The Last of Us: Part II Remastered, confirmando su éxito en uno de los mercados más importantes. De acuerdo con la información, esta remasterización vendió poco más del doble de The Last of Us: Part I, aunque se debe tomar en cuenta que en este reporte se contabilizan las versiones actualizadas, aquellas que costaron $10 USD para los poseedores del juego original que salió en PS4 en 2020.

The Last of Us: Part II Remastered fue un éxito en Europa

El éxito de The Last of Us: Part II Remastered solo fue superado por EA Sports FC 24, nada nuevo en el horizonte, menos en un mercado ampliamente futbolero. Cabe recordar que la edición de este año incluirá, sin costo alguno, el DLC de la EURO 2024.

Por otra parte, TEKKEN 8 tuvo un gran debut colocándose en el Top 10 en su lanzamiento mientras que la sorpresa la dio Hellblade: Senua's Sacrifice colocándose entre los más vendidos por el hype que hay por la secuela que llegará este año.

EA Sports FC 24

The Last of Us: Part II Remastered

Hogwarts Legacy

Call of Duty: Modern Warfare III

Grand Theft Auto V

TEKKEN 8

Super Mario Bros Wonder

Hellblade: Senua's Sacrifice

Prince of Persia: The Lost Crown

Need for Speed: Heat

