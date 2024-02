Colección con 5 juegazos está casi regalada y puedes comprarla por $10 USD en Steam

Los años pasan y Steam permanece como la plataforma de gaming más importante y popular en PC. Esto se debe, en gran medida, a las ofertas especiales que hacen que títulos excelentes y colecciones muy completas bajen de precio de manera significativa. Ahora es el mejor momento para adquirir un paquete que incluye 5 juegos de culto.

Ya sea por presentar ideas únicas, una historia original o mecánicas innovadoras, existen franquicias que hacen escuela y revolucionan un género.

Sin duda, Deus Ex tiene su lugar asegurado en la lista de las sagas más influyentes de la industria del gaming, pues sus primeras entregas sorprendieron a los fanáticos por ofrecer muchas opciones y un mundo cyberpunk muy rico. Los títulos más contemporáneos tampoco se quedan atrás, pues presentaron un hilo argumental emocionante y mecánicas RPG que combinan el sigilo, la acción y las elecciones.

The Deus Ex Collection tiene 89% de descuento y cuesta menos de $10 USD en Steam

Si nunca le diste una oportunidad a esta icónica franquicia de ciencia ficción, ahora es el mejor momento para hacerlo. Esto lo decimos porque The Deus Ex Collection, un paquete especial que incluye todas las entregas principales y el contenido descargable, tiene 89% de descuento en Steam.

La colección de la saga de Eidos Interactive cuesta $9.55 USD, es decir, $139.05 MXN. Te ahorrarás la increíble cantidad de $1144.95 MXN si aprovechas esta promoción de tiempo limitado. Eso sí, lo mejor será que te des prisa, pues la oferta finalizará el 12 de febrero.

The Deus Ex Collection está muy barata en Steam

The Deus Ex Collection está compuesta por un total de 5 títulos: Deus Ex: Game of the Year Edition de 2000, Deus Ex: Invisible War de 2003, Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut de 2011, Deus Ex: The Fall de 2013 y Deus Ex: Mankind Divided de 2016. Además, incluye el Season Pass de la última entrega.

Si sólo te interesa un juego del paquete, debes saber que también puedes adquirir los títulos por separado a un precio muy accesible.

Toda la saga Deus Ex está en oferta en Steam

¿Qué es Deus Ex?

Por si no la conoces, déjanos decirte que la franquicia Deus Ex nació en 2000 con su primera entrega desarrollada por Ion Storm y publicada por Eidos Montréal. De inmediato, obtuvo el estatus de culto gracias a su mundo cyberpunk.

Después del lanzamiento de la segunda entrega en 2003, la serie regresó en 2011 con Deus Ex: Human Revolution, un RPG de acción y sigilo ambientado 25 años antes de los acontecimientos del juego original. En su lanzamiento en 2011, recibió elogios por parte de los fans y críticos. En este momento, tiene reseñas muy positivas en Steam y un puntaje de 89 en Metacritic. El Director's Cut, que incluye material extra, llegó en 2013.

Deus Ex: Human Revolution fue uno de los mejores juegos de su generación

Lamentablemente, Deus Ex: Mankind Divided, la última entrega de la franquicia, tuvo un final abierto. El problema es que se antoja difícil que haya otro título de la franquicia. ¿La historia de Adam Jensen quedará inconclusa? Es muy probable.

Pero cuéntanos, ¿planeas aprovechar esta promoción? Déjanos leerte en los comentarios.

