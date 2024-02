Five Nights at Freddy’s: ¿cuándo llegará la película de horror a Netflix?

Five Nights at Freddy’s fue una de las películas más populares de 2023, por lo que hay muchas expectativas por su llegada a populares servicios de streaming. Actualmente, se puede disfrutar en Peacock, pero la plataforma no está disponible en todos los países.

Por tal motivo, hay muchos fans que esperan su estreno en Netflix. La cinta de horror llegará a dicho servicio de suscripción; sin embargo, todo indica que tardará bastante en hacerlo. A continuación, te compartimos lo que debes saber al respecto.

Entérate: Este juego gratuito de Five Nights at Freddy’s desaparece y nadie podrá jugarlo

Video relacionado: El problema de Poppy Playtime y los imitadores de Five Nights at Freddy's

¿Cuándo se estrenará Five Nights at Freddy’s en Netflix?

Fans esperan el estreno de Five Nights at Freddy’s en Netflix

Actualmente, la película se puede conseguir en formato físico y también se puede disfrutar como renta digital por medio de plataformas como Prime Video, iTunes, Claro Video, Google Play, YouTube, Izzi Go y Total Play. Asimismo, está disponible en streaming por medio del ya mencionado Peacock.

Sin embargo, no hemos tenido noticias sobre su estreno en populares plataformas como Netflix. De acuerdo con el sitio What's on Netflix, la cinta aún demorará bastante en llegar al servicio, al menos en Estados Unidos y otras regiones.

Hace unos años, Netflix y Universal Filmed Entertainment Group (UFEG) firmaron un acuerdo de licencia para producciones animadas y live-action. En él estipulan que, en el caso de Estados Unidos, tendrá los derechos de licencia 4 años después del lanzamiento.

Esto implica que Five Nights at Freddy’s llegaría al servicio hasta 2027 en dicho país. El medio anota que el acuerdo de licencia es diferente según la región, así que la cinta podría estrenarse en Netflix antes en otros países. Por ejemplo, se menciona que en Corea del Sur lo más seguro es que debute en algún momento de este año, mientras que en Reino Unido posiblemente se estrene en Netflix a mediados o finales de 2025.

En cuanto al resto del mundo, se especula que podría llegar hasta después de 2025, así que todo indica que la espera será larga. Ahora bien, no hay nada escrito en piedra, por lo que no se descarta que la cinta no demore tanto en llegar a Netflix en ciertas regiones.

Por si te lo perdiste: Filtran el nuevo juego de Five Nights at Freddy’s y así reaccionó Scott Cawthon

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Five Nights at Freddy’s.

Video relacionado: Los 5 clones de Five Nights at Freddy’s tan malos que dan miedo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente