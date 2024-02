WonHobby: anuncian figmas de Zelda, Nendoroids y más figuras de videojuegos

Si eres fan de las figuras y estatuas de videojuegos, esto te interesa, pues acaban de anunciarse un montón de coleccionables de series como The Legend of Zelda, NieR, Kirby, Persona y Xenoblade.

Este fin de semana está llavándose a cabo WonHobby 38 en Japón y Good Smile Company aprovechó para mostrar cientos de figuras que tiene en producción, entre las cuales detacan decenas de videojuegos.

La compañía productora de figuras anunció que trabaja en 3 figuras de The Legend of Zelda, precisamente figmas de Link, Zelda y Ganondorf tal como se ven en la última entrega de la saga, Tears of the Kingdom.

El Ganondorf más sexi en la historia de The Legend of Zelda tendrá una figma

Varias figuras de The Legend of Zelda, Kirby, Xenoblade y más están en camino

Se revelaron varias figuras de juegos de FromSoftware, como Demon's Souls, ELDEN RING y Sekiro: Shadows Die Twice.

Hay noticias muy buenas también para los fans de Persona, ya que se anunciaron figuras POP UP Parade de algunos de sus personajes, como Panther, por lo que será una opción muy buena para los que no quieran gastar tanto por la misma figura, pero de escala 1/7 de Amakuni que saldrá a la venta este mes.

Aunque se trata de una franquicia con poco más de 1 año en el mercado, GODDESS OF VICTORY: NIKKE anunció también varias figuras de sus candentes personajes.

A continuación te dejamos con una lista y una galería de las figuras.

Nendoroid (Good Smile Company)

Don Wada (Taiko no Tatsujin)

Vagabond (ELDEN RING)

Wolf (Sekiro: Shadows Die Twice)

Genichiro Ashina (Sekiro: Shadows Die Twice)

Protagonist: School Uniform Ver. (Persona 5 Royal)

Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy's)

Farmer Claire (Story of Seasons: Friends of Mineral Town)

Nanoka Mitsuki (Honkai: Star Rail)

Ling Xiaoyu (TEKKEN 8)

2B (Nendoroid Doll, NieR:Automata Ver1.1a)

9S (Nendoroid Doll, NieR:Automata Ver1.1a)

Kazuma Kiryu (Yakuza)

Goro Majima (Yakuza)

Ichiban Kasuga (Yakuza)

Mika Misono (Blue Archive)

Noa Ushio (Blue Archive)

Kazusa Kyoyama (Blue Archive)

Nonomi Izayoi (Blue Archive)

Serika Kurosawa (Blue Archive)

Aru Rikuhachima (Blue Archive)

Formidable (Azur Lane)

Saber/Altria Pendragon (Nendoroid Doll, Fate/Grand Order)

Archer/Baobhan Sith (Assassin/Kama)

Assassin/Kama (Fate/Grand Order)

Saber (Fate/Samurai Remnant)

Hinana Ichikawa (The Idolmaster Shiny Colors)

Toru Asakura (The Idolmaster Shiny Colors)

Madoka Higuchi (The Idolmaster Shiny Colors)

Koito Fukumaru (The Idolmaster Shiny Colors)

Nice Nature (Umamusume: Pretty Derby)

Matikanetannhauser (Umamusume: Pretty Derby)

Kitasan Black (Umamusume: Pretty Derby)

Satono Diamond (Umamusume: Pretty Derby)

Neo: Traveler (Dungeon Fighter Online)

Kirby Café Ver. (Kirby)

Wadle Dee Café Ver. (Kirby)

Figuras a escala (Good Smile Company)

2B (NieR:Automata Ver1.1a)

Mio (Xenoblade Chronicles 3)

Yuuka (Blue Archive)

Yuuka (Blue Archive)

Mika (Blue Archive)

Miyako (Swimsuit): Memorial Lobby Ver. (Blue Archive)

Ichika (Blue Archive)

Yuuka (Gymnastics Uniform) (Blue Archive)

Miyu: Swimsuit Ver. (Blue Archive)

Hina (Swimsuit) (Blue Archive)

Shimakaze: Clumsy Moon Rabbit (Azur Lane)

Asanagi: Lulled by Rough Seas (Azur Lane)

PA-15: Cow Bikini Ver. (Girls' Frontline)

Volume (GODDESS OF VICTORY: NIKKE)

Scarlet (GODDESS OF VICTORY: NIKKE)

Rapi: Classic Vacation (GODDESS OF VICTORY: NIKKE)

Anis: Sparkling Summer (GODDESS OF VICTORY: NIKKE)

Ruler/Mélusine (Fate/Grand Order)

Foreigner/Yang Guifei: Event Attire Ver. (Fate/Grand Order)

Umamusume: Pretty Derby Biwa Hayahide (Umamusume: Pretty Derby)

Nice Nature: Cheerleader (Umamusume: Pretty Derby)

Bambinata Ruri (Punishing: Gray Raven)

figma (Good Smile Company)

Link (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)

Ganondorf (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)

Zelda (The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)

Torrent, the Spectral Steed (ELDEN RING)

Eunie (Xenoblade Chronicles 3)

Mika Misono (Blue Archive)

Yuuka Hayase (Blue Archive)

POP UP PARADE (Good Smile Company)

Rya (ELDEN RING)

Fluted Armor (Demon’s Souls)

Arsene L Size (Persona 5 Royal)

Panther (Persona 5 Royal)

Noir (Persona 5 Royal)

Jamie (Street Fighter 6)

Chun-Li ~Standby~ (Street Fighter 6)

Kirby: Car Mouth Ver. (Kirby)

OMGkawaiiAngel L Size (NEEDY STREAMER OVERLOAD)

Cheerleader Hibiki (Blue Archive)

Cheerleader Kotori (Blue Archive)

Varios

Tsukasa Okino (Qset, 13 Sentinels: Aegis Rim)

Tsukasa Okino: Crossdressing Ver. (Qset, 13 Sentinels: Aegis Rim)

Ib & Garry (Diorama Chibi, Ib)

Argreion, the Silver Knight (Moderoid, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel)

Toki (PLAMATEA, Blue Archive)

Cheshire: Dating Summer! (Azur Lane)

Pretender/Oberon Costume Set (Fresh Summer Prince) (Harmonia bloom, Fate/Grand Order)

Shielder/Mash Kyrielight [Ortenaus] (PLAMATEA, Fate/Grand Order)

Éstas son todas las figuras de videojuegos que se anunciaron en WonHobby 38

























































































































































































































































































































Te recomendamos ver la galería completa en el sitio oficial de WonHobby 38, pues se anunciaron más de 300 figuras y hay decenas de franquicias de anime, como Yo-Gi-Oh!, Delicious in Dungeon, Oshi no Ko, Bocchi the Rock!, My Dress-Up Darling, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Fullmetal Alchemist: Brotherhood y muchas franquicias de entretenimiento más, como Hatsune Miku o incluso un Nendoroid del tiburón de la película Tiburón (Jaws).

Desafortunadamente, si alguna de estas figuras te interesó, tendrás que ser paciente, pues aún no están disponibles para preorden y tampoco se conoce su precio o ventana de lanzamiento. Sin embargo, las que aparecen como prototipo pintado no deberían estar lejos.

Por si te lo perdiste: el Master Chief de Halo se convirtió en Nendoroid y es adorable.

¿Qué te parecieron las figuras que se anunciaron en WonHobby 38?, ¿planeas comprar algunas? Cuéntanos en los comentarios.

Si quieres checar más noticias relacionadas con coleccionables y figuras de videojuegos, te invitamos a nuestra sección El Rincón del Coleccionismo.

