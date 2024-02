¿GTA IV en Netflix? Take-Two quiere llevar más juegos al servicio de suscripción

Netflix se especializa en el streaming de películas y series, pero desde hace un par de años incursiona en el mundo del gaming a través de su iniciativa Netflix Games. Se espera que más títulos se unan al catálogo en los meses venideros, y ahora los fanáticos de la franquicia GTA cruzan los dedos para que otras entregas formen parte de la librería.

De acuerdo con un reporte de octubre de 2023, a 99% de los suscriptores del servicio no le interesa la oferta de videojuegos. Eso cambió gracias a la adición de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, la controvertida colección que incluye 3 juegos clásicos de la franquicia.

Después de que GTA: The Trilogy se unió al catálogo en diciembre del año pasado, Netflix Games superó las 28 millones de descargas mensuales. Para sorpresa de nadie, más de 18 millones de descargas fueron gracias a los videojuegos de Rockstar Games.

Así pues, no resulta extraño que Take-Two Interactive tenga la intención de volver a colaborar con el servicio de suscripción en el futuro.

Tras el éxito de GTA The Trilogy, Take-Two quiere llevar más juegos a Netflix

Durante la última llamada de ganancias con los inversionistas de Take-Two Interactive, Strauss Zelnik, director ejecutivo de la compañía, reveló que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition dominó las listas de popularidad de Netflix Games como fruto del impacto mediático del anuncio de GTA 6.

Tras el buen rendimiento de la colección que incluye versiones remasterizadas de GTA III, GTA Vice y GTA San Andreas, el directivo mostró su interés por llevar más juegos de la compañía al servicio.

“Nos encantaría hacer más con Netflix. ¿Quién no lo haría? Siempre y cuando los consumidores estén contentos de estar allí y mientras la economía de esos acuerdos tenga sentido", destacó Strauss Zelnik.

¿Cuáles juegos de Take-Two Interactive llegarían a Netflix Games?

Es importante recordar que Netflix Games se enfoca en juegos para móviles, aunque ya sabemos que su primer título AAA para PC está en desarrollo. Además, planea expandir esta iniciativa a la TV, computadoras y más dispositivos a través de la tecnología de la nube. De cualquier forma, no está claro cuáles son los juegos que Take-Two podría llevar al servicio.

Aunque es probable que veamos los títulos clásicos de GTA, Mafia, Borderlands y otras franquicias, lanzamientos recientes, como Resident Evil Village y Resident Evil 4 Remake, demostraron que los dispositivos móviles más potentes son capaces de correr juegos contemporáneos.

Si consideramos que Grand Theft Auto IV debutó en 2008, no es descabellado pensar en que la compañía podría desarrollar un port que se ejecute en dispositivos móviles sin problemas. Eso sí, esto es mera especulación y recomendamos moderar las expectativas. Al final del día, se desconoce si este u otro juego de Take-Two llegará al servicio.

Pero cuéntanos, ¿jugaste la colección remasterizada en la plataforma? ¿Cuáles juegos te gustaría que lleguen al servicio? Déjanos leerte en los comentarios.

