Eliminan el juego gratuito de Five Nights at Freddy’s, pero así puedes jugarlo

Por casi 10 años, Five Nights at Freddy’s ha emocionado a la comunidad con secuelas y spin-off. Naturalmente, no todos los juegos estuvieron a la altura de las expectativas o simplemente nunca alcanzaron los niveles de popularidad necesarios. Así pues, un juego muy querido y controversial en partes iguales cerrará de manera definitiva, pero aún podrás jugarlo a través de este método.

La franquicia de terror creada por el diseñador Scott Cawthon surgió en 2014 y rápidamente forjó una gran comunidad a su alrededor. Gracias a su popularidad, en los años posteriores recibió nuevas entregas y proyectos derivados que permitieron que la historia y los conceptos alcanzaran nuevos horizontes.

Uno de los experimentos más llamativos fue Five Nights at Freddy’s: Special Delivery, un título para dispositivos móviles que tiene los días contados. Aunque ya es imposible descargarlo a través de las tiendas digitales, existe una forma para jugarlo gratis.

Video relacionado: El problema de Poppy Playtime y los imitadores de Five Nights at Freddy's

Así puedes jugar gratis el videojuego eliminado de Five Nights at Freddy’s

Por medio de un extenso comunicado oficial, el estudio Illumix confirmó que el spin-off de FNAF desapareció de la App Store de Apple y la Google Play Store. ¿El motivo? Cerrará sus servidores el 14 de marzo de 2024, lo que significa que nadie podrá jugarlo a partir de esa fecha.

Los fanáticos que instalaron Five Nights at Freddy’s: Special Delivery en sus dispositivos móviles aún pueden jugarlo hasta la fecha límite, pero aquellos que nunca lo descargaron ya no pueden hacerlo de manera oficial. Por suerte, hay una alternativa gratuita.

Lo que pasa es que el archivo APK aún circula por internet, por lo que todos aquellos que lo descarguen e instalen pueden jugar este título free-to-play hasta que los servidores cierren permanentemente a mediados de marzo. Eso sí, sólo está disponible para dispositivos Android.

Juega este juego gratuito de FNAF antes de que desaparezca para siempre

Si deseas darle una oportunidad a Five Nights at Freddy’s AR: Special Delivery antes de que sea demasiado tarde, en este enlace seguro podrás descargar el archivo APK totalmente gratis. Ten en cuenta que deberás habilitar la instalación de aplicaciones de terceros desde el menú de opciones de tu teléfono inteligente o tableta.

Aunque este título se despedirá muy pronto, te recordamos que un nuevo spin-off en 2D está en camino para celebrar el 10.° aniversario de la franquicia de terror. Así lo confirmó Scott Cawthon, quien tuvo que pronunciarse al respecto tras una filtración que reveló las primeras imágenes del proyecto.

Special Delivery lleva el terror de Five Nights at Freddy's a la realidad aumentada

Pero cuéntanos, ¿extrañarás este juego de realidad aumentada? Déjanos leerte en los comentarios.

Visita esta página para encontrar las últimas noticias de Five Nights at Freddy’s.

Video relacionado: Los 5 clones de Five Nights at Freddy’s tan malos que dan miedo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente