Helldivers 2, el juego del momento, ya vendió 1 millón de copias

Helldivers 2 debutó el pasado 8 de febrero y en cuestión de días se ha convertido en el videojuego del momento gracias a su propuesta PvE llena de acción que tiene lugar en medio de una disputa intergaláctica. En poco tiempo, este título ha alcanzado metas importantes y recién se reveló que alcanzó una de las más deseadas en materia de ventas.

Video relacionado: ¡PlayStation 5 o nada! ¡Sony quiere que compres su consola, no que juegues en PC!

De acuerdo con información revelada en X por Johan Pilestedt, director general de Arrowhead y director creativo de Helldivers 2, el título distribuido por Sony Interactive Entertainment ya vendió 1 millón de copias. Lo anterior fue parte de una respuesta en un hilo de la red social donde algunos usuarios se preguntaban si el juego del momento podía competir en ventas con Palworld en algún momento. Al respecto, se estimaba que Helldivers 2 había vendido 500 mil copias, pero el directivo y creativo reveló que estaban cerca del millón, algo que seguramente se alcanzó este fin de semana.

Well... We are around a million right now, but yes. The gap is still very large.