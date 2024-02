“¿Por qué lo hice?”, fan compró más de 230 skins de Fortnite y está arrepentido

Recientemente, un jugador compartió con la comunidad su colección con más de 230 skins de Fortnite. Para sorpresa de todos, no lo hizo para presumir y mostrar con orgullo todos sus atuendos, sino para mostrarse arrepentido por sus compras.

El jugador, conocido como Mister-Squidward en reddit, mostró su frustración por haber comprado 236 skins del Battle Royale. Cree que su inversión no ha valido la pena, ya que son artículos cosméticos sin valor real y además, confesó que sólo usa muy pocos de ellos.

Jugador se arrepiente de gastar su dinero en skins de Fortnite

Jugador se arrepiente de haber comprado skins, ¿te ha pasado?

El jugador mostró una imagen donde revela que tiene 236 skins en su cuenta de Fortnite. “¿Por qué compré 236 skin sólo para usar principalmente entre 15 y 20? ¿Soy estúpido?”, afirmó el jugador claramente arrepentido de su importante inversión.

La comunidad no tardó en dar su opinión al respecto. Algunos jugadores afirmaron que rara vez invierten en skins, pues creen que no valen la pena. A pesar de esto, añadieron que se han arrepentido en algunas ocasiones de no conseguir atuendos exclusivos que desaparecen con el paso del tiempo.

Otros apoyaron al jugador y le dijeron que su inversión vale la pena, siempre y cuando haya conseguido la mayoría de sus skins por medio del Pase de batalla. Desafortunadamente, Mister-Squidward confesó que sólo la mitad los ha conseguido por medio de pases, mientras que el resto los ha comprado directamente en la tienda.

Parte de la comunidad entiende al jugador y cree que fue víctima del FOMO o del miedo a perderse algo, estrategia que las compañías aprovechan para vender sus productos. Otras personas le agradecieron por caer en la “trampa”, pues ha financiado el juego y sus colaboraciones con su inversión.

Por último, otro fan del Battle Royale afirmó que tiene 400 skins en su cuenta, pero que la mayoría las consiguió por medio de los pases. Asimismo, señaló que no tiene problema en gastar un poco de dinero en un juego gratuito que le ha ofrecido bastante tiempo de diversión.

