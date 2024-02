Xbox: ¿cuándo anunciarán los cambios en su negocio? Microsoft revela fecha y hora

Xbox podría cimbrar de nueva cuenta a la industria de los videojuegos esta semana pues se ha confirmado el día y la hora en que se llevará a cabo la transmisión del evento en que se anunciarán las actualizaciones al modelo de negocio de la marca y la estrategia a seguir para el futuro.

Video relacionado: El fracaso de Xbox en los videojuegos

Tal como lo anticipó Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, esta semana se brindaría información oficial sobre el futuro de Xbox y los cambios que se aplicarán a su estrategia. De acuerdo con una publicación en la cuenta oficial de Xbox en X, el próximo 15 de febrero a las 2 PM, hora de la Ciudad de México, se llevará a cabo un podcast especial en que los líderes de Xbox informarán sobre los planes a seguir en el futuro de la marca a corto, mediano y tal vez a largo plazo.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.



Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx