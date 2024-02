El Real Betis publicó un corto inspirado en Zelda para anunciar la renovación de un futbolista

Uno de los equipos de futbol que más veces ha demostrado su amor por los videojuegos es sin duda, el Real Betis Balompié, conjunto español que no se cansa de utilizar diferentes franquicias para promocionar sus partidos y cualquier novedad. Ahora, quisieron hacer un clip inspirado en The Legend of Zelda que tienes que ver.

Los del Real Betis son unos loquillos

Si eres un fiel aficionado del futbol español sabrás que el Real Betis estaba buscando asegurar la continuidad del defensor argentino Germán Pezzella. La buena noticia es que el club lo logró y quiso celebrar con un video muy especial.

Debido a esto, todos los interesados ya pueden ver un clip llamado The Legend of Pezzelda (son unos genios) que toma de referencia a la franquicia de Nintendo para confirmar que el jugador renovó su contrato hasta junio de 2026.

Aquí te lo dejamos:

⚔🛡🗝



Thᥱ Lᥱgᥱᥒd of Pᥱzzᥱᥣdᥲ. pic.twitter.com/3rbr05TQ36 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 12, 2024

Como pudiste observar, el video muestra a Pezzella iniciando una gran aventura en un campo verde, donde se encuentra a vendedores y a otros guerreros, todos futbolistas del equipo español mientras trata de encontrar un cofre del tesoro.

Una vez que termina su misión, el experimentado central y capitán del equipo muestra su nueva camiseta con el número 2026, por lo que todos los fans del Real Betis podrán seguir disfrutando las habilidades del argentino dentro del campo de juego una temporada más de la prevista.

Cabe mencionar que la cuenta oficial del equipo en Twitter ya ha utilizado en varias ocasiones franquicias de juegos para publicaciones o videos, como Kingdom Hearts, Dark Souls, Grand Theft Auto y, claro, The Legend of Zelda.

Ahora sólo queda esperar para conocer con qué otra publicación nos sorprenderá el Real Betis y será mejor cruzar los dedos para que sea algo relacionado con tu saga favorita.

¿Qué te pareció el clip del equipo español? Cuéntanos en los comentarios.

