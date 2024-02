Grand Theft Auto 6: ¿el próximo trailer del juego está cerca?

El primer trailer de Grand Theft Auto 6 generó una expectativa enorme, así que los fans de la franquicia esperan con ansias un nuevo avance. La comunidad cree que su próximo trailer esta cerca, pues Rockstar hizo un supuesto movimiento en YouTube que llamó la atención de todos. Sin embargo, la realidad es que esto no es garantía de nada, por lo que te recomendamos controlar tus expectativas.

Parece que el próximo trailer de GTA 6 no está cerca

Los jugadores se llenaron de emoción al percatarse de que Rockstar creó una nueva lista de reproducción en YouTube relacionada con GTA 6, donde agregó el primer trailer del juego. Esto encendió las alarmas de muchos, pues creyeron que era señal de que un nuevo avance era inminente.

Sin embargo, parece que no es así y que el próximo video del título aún tardará en llegar. El usuario de X conocido como GamerollGTA explicó que la lista no se creó para lanzar un nuevo trailer. De hecho, afirmó que la lista no fue responsabilidad de Rockstar, sino que YouTube la creó automáticamente.

Entonces, ¿qué ocurrió? GamerollGTA señala que Rockstar simplemente modificó el ID del trailer para que coincidiera con el ID de la lista de reproducción que tiene en su sitio oficial. Esto provocó que YouTube añadiera el video a una nueva lista de forma automática.

Dicho esto, en realidad no es señal de que un nuevo avance esté cerca, así que los fans deberán seguir esperando y ser muy pacientes. Sobre todo ya que Rockstar no ha dado indicios de que algo relacionado con GTA 6 vaya a llegar en los próximos días.

Fuente