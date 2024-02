Xbox Game Pass: juegazo AAA con reseñas muy positivas llegó al servicio

Xbox Game Pass inició el año por todo lo alto y ya consintió a los suscriptores con grandes títulos que se unieron al catálogo durante enero y las primeras semanas de febrero. La buena racha continúa, pues se acaba de incorporar uno de los títulos más populares de 2020.

Primero, recapitulemos un poco. Tan sólo en enero, Assassin’s Creed Valhalla, Hell Let Loose, We Happy Few y Resident Evil 2 se unieron al servicio de suscripción de Microsoft. La tendencia positiva sigue en febrero, pues hace un par de días debutó Persona 3 Reload y esta semana llegó otro título muy atractivo de Capcom.

Resident Evil 3 Remake llegó a Xbox Game Pass

Como habíamos adelantado, uno de los grandes estrenos de febrero es el remake de Resident Evil 3. La buena noticia es que ya forma parte de la librería de Xbox Game Pass, lo que significa que los suscriptores activos pueden conocer la historia de Jill Valentine y Carlos Oliveira sin cargo adicional en Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud Gaming.

La nueva versión del clásico de 1999 fue más divisiva que el remake de la segunda entrega, pues los jugadores lamentaron la ausencia de algunas partes de la campaña original y otros cambios; sin embargo, en general fue del agrado de los jugadores y fue uno de los lanzamientos más llamativos de 2020.

A pesar de las críticas, Resident Evil 3 es uno de los títulos favoritos de los fans

Resident Evil 3 ostenta puntajes que van de 77 a 84 en Metacritic, según la plataforma. Además, 82% de las 52,578 reseñas de Steam son positivas. Así pues, es un juego AAA que los miembros de Xbox Game Pass deberían probar, especialmente cuando recordamos que el remake de Resident Evil 2 también forma parte del catálogo.

Además de la campaña principal que muestra la travesía de Jill Valentine y Nemesis, el juego incluye Resident Evil Resistance, un modo multijugador asimétrico 1vs4 donde un grupo de jugadores debe sobrevivir a los ataques de un villano controlado por otra persona.

El remake de Resident Evil 3 lleva el clásico de 1999 a la modernidad

Juegos de Xbox Game Pass para febrero 2024

Si los zombies no son lo tuyo, te alegrará saber que en febrero llegarán más títulos al servicio de suscripción. A continuación, te compartimos la lista de los juegos confirmados.

13 de febrero:

Resident Evil 3 (consolas, PC y móvil)

14 de febrero:

A Little To The Left (consolas, PC y móvil)

Bloodstained: Ritual of the Night (consolas, PC y móvil)

15 de febrero:

PlateUp! (consolas, PC y móvil)

20 de febrero:

Return to Grace (consolas, PC y móvil)

22 de febrero: [ul] Yaza Games (consolas, PC y móvil)

Pero cuéntanos, ¿eres fan del remake? Déjanos leerte en los comentarios.

