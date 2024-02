Nintendo Direct: leaker comparte lo que se podría esperar del próximo evento

Los días siguen avanzando y Nintendo aún no ha anunciado un nuevo Direct. Sin embargo, diferentes filtraciones y rumores apuntan a que es cuestión de horas para que el evento se haga oficial. Ahora, un conocido leaker afirmó que no ha escuchado sobre anuncios first-party en la presentación.

Nos referimos al filtrador Pyoro, conocido por acertar en diferentes ocasiones con sus pronósticos de Nintendo, y quien está vez reveló que no ha escuchado noticias sobre que en el Direct se presentarán juegos desarrollados por la compañía.

Aquí lo puedes ver:

I'm not aware of any imminent first party announcements atm — Pyoro (@Pyoro_X) February 13, 2024

Como seguramente has visto en diferentes medios, todo apunta a que el nuevo Nintendo Direct será este jueves 15 de febrero y mostrará algunas novedades que llegarán en los próximos meses a Switch.

No obstante, y aunque se esperaría que Nintendo anuncie juegos creados por sus equipos, cada vez se escucha más la creencia de que el evento se tratará de un Partner Showcase, y que la compañía guardará sus proyectos más importantes para la presentación de su siguiente consola.

Cabe mencionar que esta información coincide con lo que se dijo en el último podcast de Nate the Hate, quien afirmó que el próximo Nintendo Direct se enfocará solamente en juegos third-party, por lo que parece que las piezas del rompecabezas comienzan a unirse.

¿Qué se mostrará en el evento?

En caso de que esto sea cierto, hay rumores de que se presentarán varios títulos de sagas importantes de Nintendo (aunque no sean desarrollados por ellos), como una nueva versión de Fire Emblem 4, otra entrega de Donkey Kong Country, Metroid Prime 2 Remastered, los remakes de The Legend of Zelda: Oracle of Seasons & Oracle of Ages y el regreso de Famicom Detective Club.

Por supuesto que todo sigue siendo un rumor y habrá que estar atentos para conocer qué es lo que tiene que decir Nintendo en su nuevo Direct, el cual podría llegar esta misma semana según varias voces dentro de la industria.

¿Qué esperas del próximo Nintendo Direct? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente