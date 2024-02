San Valentín: ¿cuáles son los mejores videojuegos para jugar en pareja? Aquí 5 recomendaciones

Ah, el amor y la amistad, parte esencial de la vida. Mañana se celebra el Día de San Valentín siendo una ocasión especial para pasar un buen momento, gastes o no. Cada vez hay más parejas de videojugadores, dejando atrás aquellos tiempos en que se trataba de una forma de entretenimiento de nicho, así que pasar una tarde o noche jugando videojuegos es una opción interesante.

Si tuviste la suerte de encontrar a tu media naranja en el mundo de los videojuegos, es una ocasión especial para pasar un buen rato jugando. Es por eso que a continuación te presentamos algunas recomendaciones para disfrutar el Día de San Valentín con títulos que tienen multijugador y cooperativo local. Nada como una buena sesión de gaming antes de la cena romántica.

Super Mario Bros. Wonder

Disponible en: Nintendo Switch

Nintendo siempre se sale con la suya y si hay algo que domina hasta la perfección es el plataformero en 2D, pilar de su éxito como compañía de videojuegos. Super Mario Bros. Wonder es la joya más reciente del género que han sacado para Switch y gracias a su modo cooperativo listo para lidiar con todo tipo de acertijos ingeniosos es una de las mejores opciones para pasar un buen momento gamer en el Día del Amor y la Amistad, en especial porque no hay nada más tierno y adorable que compartir los Joy-Con.

It Takes Two

Disponible en: PS5, P4, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC, Nintendo Switch

La obra que llevó a Josef Fares a la cima del gaming ganando el premio al Juego del Año en The Game Awards 2021. It Takes Two perfeccionó propuestas anteriores enfocadas en la resolución de acertijos y plataformas desde 2 perspectivas interconectadas. La temática es ad hoc pues se trata de un matrimonio tratando de salvar su relación, así que el trabajo en equipo es esencial para sortear todos los retos en una historia emotiva y memorable. Excelente opción para este Día de San Valentín.

Luigi's Mansion 3

Disponible en: Nintendo Switch

El éxito de Switch permitió el regreso de una de una muy celebrada franquicia reciente de Nintendo: Luigis' Mansion, la cual debutara en GameCube en 2001. Luigi's Mansion 3 nos pone de nueva cuenta en la fantasmagórica aventura del hermano de Mario pero esta vez hay mucho por hacer más allá de la experiencia para un solo jugador. Gracias a su modo cooperativo local, 2 jugadores pueden unir fuerzas, uno en control de Luigi y otro en su versión fantasmal Gooigi para resolver acertijos. No está de más decir que con el fantasma de Luigi alguien se la pasará increíble gracias a sus habilidades especiales.

Cuphead

Disponible en: Xbox, Nintendo Switch, PS4, PC y Mac

Si lo de ustedes es superar retos, nada como uno de alto nivel y para eso está Cuphead, uno de los mejores bullet-hell con plataformas en años recientes. Su estilo retro es impecable pero más su diseño y mecánicas de alta dificultad, de ahí la satisfacción al terminar cada nivel. Si buscas emoción, reto y ese sentido del triunfo logrado en pareja, no se diga más, tomen el control de Cuphead y Mugman para evitar que el diablo haga de las suyas.

A Way Out

Disponible en: PS4, Xbox, Xbox Game Pass, PC

No todo tiene por qué ser corazones y querubines en el Día de San Valentín, de hecho muchas parejas gustan de ver series de acción y suspenso y una de las más famosas fue Prison Break. ¿Qué tiene que ver con esta lista? Pues que uno de los mejores juegos que se pueden disfrutar en pareja es A Way Out, de nueva cuenta un título de Josef Fares, cuya temática es el escape de prisión de 2 personajes. El trabajo cooperativo, la organización y la habilidad servirán para avanzar aunque no será misión fácil. La tensión, acción y diversión están garantizadas así que no lo pienses más.

¿Qué te parecen estas recomendaciones para el Día de San Valentín? ¿Tienes otras sugerencias para la comunidad?

