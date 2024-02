Fans lamentan que tiendas ya no vendan juegos en formato físico

Los videojuegos son el último bastión del formato físico en el sector del entretenimiento, pero eso no será por mucho tiempo pues la transición hacia el formato digital ha sido más rápida de lo que esperaba. Muestra de lo anterior se encuentra en lo que fuera el gran negocio de copias físicas con presencia en supermercados y tiendas departamentales, algo que disminuye rápidamente. Recientemente, una imagen estremeció a los fans de las copias físicas.

Video: El final del formato físico

Un aparador de videojuegos lleno de tarjetas con códigos para descarga digital

Un usuario de reddit compartió la imagen que tomó en una tienda donde se encuentra todavía un espacio destinado para venta de videojuegos de Xbox, PlayStation y Nintendo. Sin embargo, en este caso la sorpresa fue que, en vez de copias físicas, el aparador estaba lleno de tarjetas con códigos para servicios y videojuegos en formato digital de las respectivas consolas, mostrando así el avance que ha tenido el formato digital en el gaming. Cabe recordar que no es algo extraño en años redientes pues en tiendas como Amazon, los productos más vendidos de videojuegos son, por lo general, este tipo de tarjetas.

El fin del formato físico en el gaming está cerca

La comunidad fan del formato físico en los videojuegos no tardó en lamentar este paso hacia lo digital y el hecho de que las tiendas vendan cada vez menos copias físicas. En marco de los reportes sobre la caída del formato físico en el gaming, se ha señalado la dramática disminución en los espacios destinados para la venta de videojuegos, mismos que años atrás ocupaban porciones más amplias en tiendas y ahora han sido reducidos a simples aparadores llenos de tarjetas, accesorios y productos relacionados.

El formato físico se despide de los videojuegos

Algunos reportes han señalado que cadenas como Best Buy y Walmart ya no venderán copias físicas de películas, TV y música, aunque no ha quedado claro si lo mismo aplicará en videojuegos, pero es un hecho que la oferta en este caso es mínima.

A la par, hay compañías que impulsan el formato digital, como Ubisoft, cuyo director de suscripciones Philippe Tremblay señaló la tardanza en la industria de los videojuegos para volcarse hacia lo digital, aunque lo consideró como algo inevitable. A la par, pidió a los jugadores superar la idea de que los juegos les pertenecen y adoptar el formato digital por su facilidad de consumo.

Si bien tener juegos digitales tienes sus pros, también cuenta con otra cara, tal como sucedió con el juego de culto Spec Ops: The Line, que desapareció de las tiendas digitales una vez que se vencieron las licencias de contenido de terceros incluidas en este título. Hoy, no es posible adquirirlo en digital y las pocas copias físicas son de segunda mano y están sujetas a la especulación de precios.

¿Qué opinas de este cambio del formato físico al digital en los videojuegos?

Cuéntanos en los comentarios y sigue aquí, en LEVEL UP.

Video: Ubisoft: No tendrás nada y serás feliz

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News