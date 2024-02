The Last of Us: actriz de Dina confiesa tener una "obsesión malsana" con los videojuegos

Hace poco se dio a conocer que Isabela Yolanda Moner, mejor conocida en el mundo artístico como Isabela Merced, sería la actriz que interpretaría a Dina en la Temporada 2 de The Last of Us de HBO, y hoy sabemos que esta celebridad tiene tanta pasión por este pasatiempo que tuvo que alejarse de ellos.

No es extraño que algunos actores que participan en adaptaciones de videojuegos prueben la obra original para conocerla y familiarizarse con sus personajes y tal es el caso de Isabela, que compartió lo poco saludables que son los videojuegos para ella.

La actriz estadounidense de ascendencia latina confesó que le encantan los videojuegos, pero que tuvo que abstenerse de jugar e incluso de comprarse un PlayStation 5 porque le resultan adictivos.

"Estaba en una relación en la que mi ex tenía una consola y yo jugaba videojuegos hasta las 4:00 AM todas las noches. Entonces tengo una obsesión muy enfermiza con los videojuegos y me dije a mí mismo que no compraría una PS5", expresó Isabela en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Actriz de Dina del live-action de The Last of Us: Part II ya jugó el título

La actriz no reveló qué tipo de títulos solía jugar tanto o en qué consola, aunque podemos asumir que se trataba de un PlayStation 5 a juzgar por sus respuestas.

No osbtante, la actriz ya jugó The Last of Us: Part II; de hecho, jugó el título de Naughty Dog justamente después de que los productores de la Temporada 2 se pusieran en contacto con ella para agendar una reunión para proponerle interpretar a Dina.

Isabela Merced tiene una gran obsesión por los videojuegos que tuvo que evitar comprar un PlayStation 5

"Está bien, primero tengo que jugar el juego", comentó Isabela. "Ya había visto la serie, así que fui a la casa de mi amigo y lo jugué todo en un fin de semana en la PS5".

La actriz recordó que fueron alrededor de 25 horas de juego y que fue salvaje pero divertido, dejando claro que le encantó la secuela, aunque no ha tenido la oportunidad de jugar la primera parte.

The Last of Us: Part I debutó hoy en PlayStation 5 y más tarde llegará a PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con The Last of Us si visitas esta página.

