Sony habla de sus próximos estrenos y decepciona a los fans de PlayStation

Desde God of War hasta Marvel’s Spider-Man, PlayStation fue capaz de establecer grandes franquicias que ahora forman parte de la cultura popular. Está claro que los jugadores desean ver secuelas y nuevas entregas de estas y otras sagas, pero lo mejor será que mesuren sus expectativas.

En el último reporte de resultados financieros, Hiroki Totoki, presidente, director de operaciones y director financiero de Sony, informó que PlayStation registró otro trimestre con números récord en términos de ingresos, pues las ventas del PS5 alcanzaron las 54.7 millones de unidades en todo el mundo.

No obstante, el ejecutivo dio a conocer que se redujo el objetivo de ventas. Anteriormente, Sony Interactive Entertainment esperaba despachar 25 millones de PlayStation 5 para finales del año fiscal en curso, pero ahora sólo aspira a vender 21 millones. Adicionalmente, adelantó que esperan que “disminuyan gradualmente” las ventas de hardware durante el próximo año fiscal, que contempla del 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025.

No habrá grandes exclusivos de PlayStation Studios en 2024

De igual manera, Hiroki Totoki confirmó que no planea lanzar nuevas entregas de ninguna de sus franquicias existentes durante el próximo año fiscal, lo que deja fuera de la ecuación a títulos de alto perfil, como Marvel’s Wolverine, Horizon y las hipotéticas secuelas de Ghost of Tsushima y The Last of Us.

“Con respecto al software propio, nuestro objetivo es enfocarnos en crear producciones de alta calidad y producir juegos como servicio. Si bien actualmente se desarrollan proyectos importantes, no planeamos lanzar ningún título nuevo de franquicias importantes existentes el próximo año fiscal, como God of War Ragnarök y Marvel's Spider-Man”, afirmó la cabeza de Sony.

PS5 vendió 8.2 millones de unidades en el último trimestre

Sin duda, esta noticia resultará decepcionante para muchos. PlayStation dependerá de sus nuevas franquicias y los exclusivos de terceros para cubrir la falta de estrenos durante 2024 y los compases iniciales de 2025.

Ya sabemos que Silent Hill 2 Remake, Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin y Stellar Blade están en camino en exclusiva para PlayStation 5, mientras que Concord y Marathon continúan con su desarrollo. Además, no podemos olvidar el relanzamiento de Until Dawn para PS5 y PC.

En una llamada con los inversionistas donde se abordaron los últimos resultados financieros de la compañía, Hiroki Totoki comentó que los estudios de PlayStation podrían administrarse mejor desde un punto de vista de cronogramas de desarrollo y planes de negocios.

PlayStation 5 dependerá de los estudios y publishers externos en los próximos meses

"La gente que trabaja en los estudios tiene una motivación muy alta. Están muy motivados, son muy buenas personas y tienen grandes mentes creativas y conocimiento. Dicho esto, en lo que respecta al negocio, creo que hay margen de mejora. Y eso tiene que ver con cómo utilizar el dinero, el calendario de desarrollo y cómo cumplir con la responsabilidad ante el desarrollo: esas son mis impresiones francas”, comentó el directivo.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con PlayStation.

