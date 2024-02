PlayStation Plus recibirá un juegazo de un estudio de Xbox y otros 12 títulos

Hay excelentes noticias para los suscriptores de PlayStation Plus, pues Sony acaba de revelar los juegos que añadirá a los planes Extra y Premium (Deluxe) durante febrero. En total, la compañía añadirá 13 títulos, entre los que se encuentran un juegazo de un estudio de Xbox, atractivos RPG, así como populares juegos de carreras y shooters.

¿Qué novedades llegarán a PlayStation Plus en febrero?

El título que encabeza la lista es Need for Speed Unbound, la más reciente entrega de la popular saga de carreras callejeras. También hay varias sorpresas para los amantes de los RPG, pues The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition se unirá a PlayStation Plus por parte de Obsidian Entertainment, estudio de Xbox.

Además, los fans de Tales of sin duda renovarán su suscripción, pues el servicio recibirá Tales of Arise, Tales of Zestiria, Tales of Symphonia y Tales of Vesperia. Por si fuera poco, habrá destacados juegos como Assassin’s Creed Valhalla y varias entregas de LEGO.

Otra grata sorpresa es que Resistance volverá con el lanzamiento de Resistance: Retribution, juego original para PSP, en PlayStation Plus. Las novedades estarán disponibles a partir del próximo 20 de febrero. No te contamos más y a continuación te dejamos la lista completa de juego:

PlayStation Plus recibirá juegazos el 20 de febrero

Need for Speed Unbound (PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Tales of Arise (PS5 y PS4)

Assassin’s Creed Valhalla (PS5 y PS4)

LEGO Worlds (PS4)

LEGO Jurassic World (PS4)

Roguebook (PS5 y PS4)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

Juegos para PlayStation Plus Premium (Deluxe):

Resistance: Retribution (PS5 y PS4)

Jet Moto 2 (PS5 y PS4)

Tales of Symphonia Remastered (PS4)

Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS5 y PS4)

