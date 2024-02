Crunchyroll te comparte tarjetas especiales para que regales este 14 de febrero

Ha llegado un nuevo Día de San Valentín y seguramente estás listo para sorprender a esa persona especial con diferentes detalles. Si aún crees que te falta algo para completar tu regalo, Crunchyroll llegó al rescate y te ofrece algunas tarjetas completamente gratis que te harán conquistar a cualquiera.

Una para que te escuches como todo un galán

Así que será mejor que te prepares para ver una colección de diferentes mensajes y elegir el que mejor quede con tu situación, todo ello para que pases este Día del Amor y la Amistad como se debe.

Video relacionado: Resumen de noticias de 2023



Lo único que tienes que hacer es ir a la siguiente publicación de Crunchyroll para conocer todas las opciones disponibles, agregarles tu nombre y el de esa persona que no te deja concentrarte en tu escuela o trabajo y concentrar todo tu Ki, Chakra, Reiryoku u otros tipos de energía para que tu obsequio sea bien recibido.

Este es el post de Crunchyroll:

Confiesa tu amor con estilo

Como pudiste observar, la popular plataforma de streaming quiere echarte la mano para que confieses tu amor a tu crush, por lo que te invita a usar las tarjetas especiales muy sabiamente.

Cabe mencionar que en dicho material podrás encontrar frases relacionadas con diferentes animes que se están transmitiendo actualmente en Crunchyroll, como A Sign of Affection, Frieren, Blue Exorcist, Bucchigiri?!, Cherry Magic! y The Demon Prince of Momochi House, entre otros.

Hay algunas bastante directas

Ahora, solamente falta que elijas la que más te guste de las que te mostramos a lo largo de esta nota o en el post de X, y corras a entregar la tarjeta antes de que este 14 de febrero se termine.

Recuerda contarnos en los comentarios cómo te fue y no olvides que aquí te seguiremos compartiendo más noticias relacionadas con el mundo del anime y Crunchyroll. ¡Disfruta este Día de San Valentín!

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Televisión / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente