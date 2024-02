Metacritic comparte la nota media de Mario vs. Donkey Kong y no lo vas a creer

Estamos a un par de días de que se estrene Mario vs. Donkey Kong y seguro todos los usuarios de Nintendo Switch están impacientes por probar esta entrega del fontanero y del simpático gorila. Debido a esto, ya podemos conocer la nota media que el juego ha conseguido en Metacritic.

Como seguramente sabes, el título de la consola híbrida llegará el próximo viernes y permitirá conocer una nueva versión del juego clásico de Nintendo, todo ello con algunos extras que ya se pueden probar en su demo de la eShop.

Mario está listo para enfrentarse a Donkey Kong

Si quieres conocer cómo va su nota media en Metacritic, déjanos decirte que Mario vs. Donkey Kong está consiguiendo calificaciones bastante aceptables con la prensa especializada, por lo que te invitamos a seguir leyendo para descubrir todos los detalles.

Al momento de redactar este texto, el juego ha recibido 67 críticas, las cuales le han otorgado una nota media de 77/100, calificación que seguramente cambiará en los próximos días.

Cabe mencionar que la nota más alta es 90/100 por parte de Vooks, donde consideran que Mario vs. Donkey Kong agrega 2 nuevos mundos, el modo contrarreloj y el juego cooperativo, por lo que hay mucho para ofrecer a todos los jugadores.

Por otro lado, la nota más baja es 60/100 por parte de The Gamer, donde afirman que Mario vs. Donkey Kong es divertido, pero no tiene las herramientas para aventurarse en la grandeza y hasta podría ser jugado por sólo unas horas.

Como puedes observar, la prensa está recibiendo la entrega de buena forma en general y parece que el título de Mario se convertirá en una buena opción para los usuarios de Nintendo Switch.

¿Quieres saber todo lo que ofrece Mario vs. Donkey Kong? Te invitamos a leer nuestra reseña que, sin duda, te ayudará a conocer todo lo que te espera. Solamente debes acceder a este enlace.

Mario vs. Donkey Kong estará disponible desde el próximo viernes 16 de febrero en exclusiva para Nintendo Switch.

