Jefe de Sony reafirma: PlayStation será multiplataforma ¿Por qué tomaron esta decisión?

La industria de los videojuegos está cambiando hacia una dirección que sorprende a quienes vieron su desarrollo en las últimas décadas. El modelo de lanzar juegos únicamente en consolas mediante exclusividades no es tan bueno como solía ser y las empresas de hardware comienzan a considerar ajustes para lanzar esos títulos en otras plataformas. PlayStation no es ajeno a ello y los directivos de Sony lo consideran como un paso necesario.

En marco del reciente reporte de PlayStation, donde se revelaron unidades de PS5 vendidas, ventas de juegos first-party y usuarios de PlayStation Plus, Hiroki Totoki, presidente de Sony, reafirmó que la marca tomará una dirección multiplataforma (vía Tom Warren en X). Al respecto, mencionó que la era de impulsar la marca PlayStation únicamente en relación con la consola está quedando atrás y la prioridad es explotar el contenido que han desarrollado llevándolo a otras plataformas.

here's Sony President Hiroki Totoki discussing the opportunity to grow PlayStation games on PC / multiplatform



"In the past, we wanted to popularize console... but there is a synergy to it. So if you have strong first-party content, not only with our console but also other…