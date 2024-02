La nueva entrega de este JRPG de culto ya tiene ventana de lanzamiento

Aunque la industria de los videojuegos está más que globalizada y la mayoría de sus lanzamientos tienen lugar en la misma fecha a nivel mundial, todavía hay estrenos escalonados. Uno de ellos es el de la reciente entrega de una franquicia JRPG de culto que debutó primero en Japón pero ya tiene ventana de lanzamiento para Occidente este año.

Nihon Falcom y NIS America anunciaron la ventana de estreno de Ys X: Nordics, última entrega de la saga JRPG que debutó en 1987 protagonizada por el personaje aventurero Adol Christin. De acuerdo con la compañía japonesa, la nueva entrega de Ys llegará a Occidente en otoño de este año y lo hará en PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC, tratando de seguir con la buena recepción que tuvo su antecesor Ys IX: Monstrum Nox hace unos años en busca de darse a conocer a un mayor número de jugadores.

A boundless sea of adventure and discovery awaits you in Ys X: Nordics! Save the people of Obelia Gulf from mysterious immortal monsters when #YsXNordics comes to #NintendoSwitch this fall! pic.twitter.com/bl8stqErmZ