Retrasan este genial proyecto de Five Nights at Freddy’s y los fans están decepcionados

En 2023, Five Nights at Freddy’s dio el salto a la gran pantalla con gran éxito gracias a su primera adaptación live-action. Llevar este proyecto a buen puerto fue una labor muy complicada, por lo que los fanáticos quieren conocer todos los detalles de la producción. Por desgracia, tendrán que esperar un poco más.

Las versiones domésticas de la popular película de terror ofrecieron pequeños vistazos detrás de escena. Gracias al contenido extra que se incluye en el Blu-Ray y los DVD, pudimos observar el proceso que fue necesario atravesar para crear a los temibles animatrónicos, los sets y la historia.

Los fanáticos que se quedaron con ganas de saber más del largometraje podrán conocer nuevos detalles a través de un nuevo proyecto que profundizará en el trabajo de Scott Cawthon, Seth Cuddeback y Emma Tammi. Eso sí, se desconoce cuándo estará disponible.

Retrasan el nuevo libro oficial de Five Nights at Freddy’s

Hablamos de The Art and Making of Five Nights at Freddy's: The Movie, un nuevo libro oficial que indagará en el detrás de cámaras de la exitosa película de Universal Pictures y Blumhouse Productions.

Originalmente, este proyecto iba a debutar el 20 de agosto de 2024; no obstante, y tal como descubrió el usuario JonnyBlox, la fecha de lanzamiento se removió del sitio Bookmanager y ahora aparece un espacio vacío. Esto parece indicar que se retrasó y ya no debutará en el día previsto.

El nuevo libro de FNAF ya no tiene fecha de lanzamiento

Desafortunadamente, el retraso es indefinido. Se desconoce cuándo llegará The Art and Making of Five Nights at Freddy's: The Movie a las estanterías y las tiendas digitales. Con un poco de suerte, Scott Cawthon, creador de la franquicia, compartirá más información al respecto en los próximos días.

Según la descripción oficial, este libro tendrá un total de 176 páginas. En este momento, se desconoce si llegará a México y otras regiones de Latinoamérica con traducción al español.

En este nuevo proyecto literario, los fanáticos tendrán una “nueva visión interna” de la producción de la película protagonizada por Matthew Lillard y Josh Hutcherson. Esto significa que podrán ver diseños y prototipos de los animatrónicos, así como fotografías y storyboards. Es un misterio si incluirá contenido inédito nunca antes visto.

“¡Esa guía de lujo es imprescindible para cualquier fanático de Freddy!”, se lee en la sinopsis del libro. Como era de esperar, los fanáticos reaccionaron con notable decepción ante la noticia del posible retraso.

Fanáticos de Five Nights at Freddy's reaccionaron a las malas noticias

A pesar de que Five Nights at Freddy’s fue la película de terror más taquillera de 2023, aún no se confirma oficialmente la producción de la secuela. Eso sí, Josh Hutcherson, quien interpreta a Mike Schmidt, insinuó que una nueva entrega está en los planes de los productores.

Pero cuéntanos, ¿te decepciona esta noticia? Déjanos leerte en los comentarios.

