WWE 2K24: ¿qué luchas icónicas de WrestleMania revivirás en Showcase?

WWE 2K24 está a la vuelta de la esquina y ahora que la franquicia encontró el rumbo de nueva cuenta bajo el mando de Visual Concepts hay expectativa por sus modos de juego y lo que ofrecerán. Ya que esta edición celebra los 40 años de WrestleMania, su modo Showcase se engalana con los combates icónicos que convirtieron este evento en una leyenda de la lucha libre ¿Cuáles podremos revivir? Te lo contamos a continuación.

Video: WWE 2K24 - Tráiler de Anuncio

Uno de los modos de juego más atractivos de WWE 2K24 es Showcase, el cual ha aparecido en las ediciones de años recientes. Básicamente, este modo permite revivir los momentos más importantes en la carrera de la estrella de la portada en un formato sencillo que combina el juego con un estilo documental. Si bien hay un atleta en portada este año, Cody Rhodes, la celebración de los 40 años de WrestleMania se lleva la atención y es por eso que Showcase contará con una larga lista de combates icónicos en el máximo evento de lucha libre del mundo.

21 Matches 🏆

5 Decades 🤝

40 phenomenal years of #WrestleMania 🎉



The Showcase of the Immortals awaits… #WWE2K24 pic.twitter.com/WmSpxTlxHu