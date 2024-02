Forza Motorsport: una temible pista por fin llega al juego de carreras

Forza Motorsport es un juego como servicio en tanto que está en constante actualización y eso significa buenas noticias pues la comunidad se puede sentir respaldada por Turn 10 además de garantizar la llegada constante de contenido. Esta vez, hay una noticia igual de emocionante que aterradora pues uno de los circuitos más complicados, sino el más, ya está disponible.

El equipo de desarrollo de Forza Motorsport anunció la llegada de la actualización 5 y entre aquello que destaca se encuentra la infame pista Nürburgring con su sección norte Nordschleife, la cual está lista para ser desafiada por los jugadores de Xbox Series X|S y PC. Por si no lo sabes, este circuito en su totalidad consta de 20,8 kilómetros de longitud con 170 curvas, 300 metros de cambios de elevación, rectas muy largas pero también curvas desafiantes que ponen a temblar a los pilotos más experimentados.

Are you ready to take on the exhilarating challenge of the Nürburgring Nordschleife? #ForzaMotorsport Update 5 rolls out today starting 10am PT | 6pm UTC! New cars, events and more await, including the Ringer Tour. Check out the blog for all the details: https://t.co/pfKdsIKgdt pic.twitter.com/VFU3VePNX9