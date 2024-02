Hacker alerta sobre Kick y una peligrosa vulnerabilidad; la compañía responde

La guerra de las plataformas de streaming continúa y Kick intenta hacerle frente a Twitch. La nueva plataforma está en boca de todos, pero no por las razones que sus dueños esperarían. Lo que pasa es que un hacker alertó sobre una vulnerabilidad importante en la plataforma, que podría poner en riesgo a más de 50,000 cuentas de usuarios y streamers. Ante esto, la plataforma no se quedó callada y negó todo.

Encuentran supuesta vulnerabilidad en Kick, el rival de Twitch

El usuario de X conocido como KVB reportó algo alarmante: Kick tiene una peligrosa vulnerabilidad que pone en riesgo los datos de sus usuarios y streamers. De acuerdo con los detalles, es posible acceder a los correos, contraseñas, información de pago, direcciones y más datos de 50,000 cuentas.

El hacker alertó a la comunidad de que su información está en riesgo en la plataforma con una finalidad: que Kick haga algo al respecto lo más pronto posible. Agregó que no tiene malas intenciones, así que no venderá ni liberará la información.

También explicó que la vulnerabilidad pone en riesgo la información de grandes streamers de la plataforma, como Eddie, xQc, Trainwreck, Fousey, Adin Ross y n3on. Además, también afecta a un número no revelado de empleados de Kick.

KVB hizo una invitación a los dueños de la plataforma a ponerse en contacto con él para intentar solucionar el problema y garantizar la seguridad de todos los usuarios. La compañía ya habló al respecto, pero negó toda la información.

Reportan supuesta vulnerabilidad en Kick

Kick niega peligrosa vulnerabilidad en su plataforma

Luego de los reportes al respecto, Kick negó la existencia de una peligrosa vulnerabilidad en sus sistemas y recalcó que los datos de los usuarios están seguros. Su personal afirmó que no almacenan contraseñas que no estén cifradas, por lo que afirmaron que el reporte “es 100% inventado”.

Ante esto, KVB publicó algunas imágenes para ofrecer evidencia de que la vulnerabilidad es real. Sin embargo, Kick no ha cambiado su postura y recalca que la información de sus usuarios está segura. El informante dijo que es alarmante que la compañía decida negar todo en lugar de encontrar una solución.

Para meter más presión, KVB planea liberar una parte de la información, algo que no debería preocupar a Kick si es que realmente la vulnerabilidad no existe. Por ahora, todo indica que la plataforma no tomará ninguna medida al respecto.

