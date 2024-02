PlayStation 5 Pro: filtran supuesto precio y detalles técnicos de la consola

Diversos reportes aseguran que es cuestión de meses para que el PlayStation 5 Pro sea revelado. Sony no ha dado indicios de una revisión de su actual sistema, pero los rumores sobre su estreno no paran. Ahora, una fuente que ha demostrado ser confiable reveló detalles técnicos y el supuesto precio del sistema.

¿Cuánto costará y qué ofrecerá el PlayStation 5 Pro?

El PlayStation 5 Pro estaría planeado para este año

El youtuber Moore's Law is Dead habló de nuevo sobre los planes de PlayStation en cuanto a hardware. Reafirmó que el PlayStation 5 Pro está planeado para algún momento de este año. Agregó que AMD espera el lanzamiento de la consola para finales de 2024.

Asimismo, reveló que Sony supuestamente apostará por 16 GB de de memoria GDDR6 (18 Gbps) en un bus de 256 bits y que la GPU de la consola ofrecerá 60 unidades de cómputo. Lo más interesante de su reporte está relacionado con el supuesto precio del sistema.

El informante asegura que fabricar un PlayStation 5 Pro no será mucho más caro que un PS5 actual debido a sus especificaciones técnicas. Debido a esto, aseguró que la consola se podría vender por debajo de los $500 USD. Aclaró que dicho precio sería para una consola sin unidad de disco incluida.

"No veo nada en esta consola que realmente haga que el precio para fabricarla, a finales de este año, sea más que el precio para hacer un PS5 allá por 2020. No drásticamente más, tal vez un poco más, pero no drásticamente más", afirmó el youtuber.

Te recodamos que, una vez más, estamos ante información extraoficial. Así que te recomendamos tomarla como un simple rumor. Por ahora, no está del todo claro si Sony prepara una revisión de su consola ni cuándo estaría disponible.

