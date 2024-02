Apple Vision Pro: usuarios ya están devolviendo su headset por este detalle

El lanzamiento del Apple Vision Pro ha causado sensación entre los fans de la compañía y los entusiastas de la tecnología de punta. Sin embargo, la realidad es que el dispositivo también ha dejado una estela de decepción a su paso. Muestra de ello es que algunos usuarios inconformes ya empezaron a devolver su headset por un detalle que les desagradó.

Entérate: Apple cobrará cuota por compras en sitios web; Epic Games ya planea demandarla

Video relacionado: Tecnologías que nos engañaron: promesas rotas del futuro

Empezaron las devoluciones del Apple Vision Pro, ¿qué pasó?

Hay muchas personas encantadas con el Apple Vision Pro, pues creen que su tecnología ofrece una experiencia innovadora, útil y entretenida. Sin embargo, algunos usuarios se han percatado con el uso que el dispositivo puede mejorar en algunos apartados.

De acuerdo con diversos reportes y publicaciones en redes sociales, algunas personas ya decidieron devolver su headset por varios motivos. Para algunos es un dispositivo increíble, pero incómodo de usar.

Otros se quedaron de dolores de cabeza, fatiga visual y otras dolencias al usar el dispositivo por incluso poco tiempo. Diversas personas aseguran que, pese a su increíble tecnología, no vale la pena usarlo si causa malestares de este tipo. Incluso usuarios que han usado dispositivos VR se quejaron de este detalle del Apple Vision Pro.

Parte de la comunidad afirmó que desean una nueva versión del dispositivo que mejore en dichos apartados, pues sólo así la experiencia valdrá realmente la pena. Por otro lado, algunos usuarios afirmaron que la experiencia simplemente no es tan asombrosa como Apple la vendió.

"No puedo esperar a devolver mi Vision Pro, probablemente la pieza de tecnología más alucinante que he probado. No puedo soportar estos dolores de cabeza después de 10 minutos de uso", afirmó una persona.

“Mi expectativa al probarlo era quedar asombrado, y así fue. Esperaba que la experiencia laboral inmersiva fuera lo suficientemente buena como para conservarla, pero no”, comentó otro usuario.

El Apple Vision Pro ya generó descontento en algunos usuarios

Por si te lo perdiste: ¿Fail o prudencia? Dicen que Apple fabricará menos unidades del Vision Pro

En este enlace encontrarás más noticias relacionadas con el Apple Vision Pro.

Video relacionado: Apple Vision Pro - Trailer de presentación

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente