Nintendo Direct: fans se toman con humor la ausencia del evento de Switch

Por fin llegó el 15 de febrero y una gran parte de la comunidad estaba esperando la presencia de un nuevo Nintendo Direct. Sin embargo, las noticias siguen sin llegar y el evento de Switch ya se hizo tendencia en X por su ausencia. Ahora, los fans quisieron tomarlo con humor y están compartiendo unos memes muy buenos que tienes que ver.

Así quedamos todos

Como seguramente sabes, el evento de Nintendo se esperaba para este jueves según varias filtraciones, pero parece que a sus responsables se les olvidó publicarlo y ya no se sabe cuándo habrá novedades sobre la consola híbrida.

Es debido a esto que ya se pueden encontrar diferentes memes relacionados con el esperado evento, por lo que hemos hecho una recopilación de algunos de los mejores. Puedes verlos a continuación:

#NintendoDirect

"¿No que iba a haber un Nintendo Direct el 15 de febrero?"



Los insiders: pic.twitter.com/RybGInHjr9 — Armando Vargas✨ (@ElArmandoVargas) February 15, 2024

Foto de familia esperando el Nintendo Direct. https://t.co/A0pNHu9Chd pic.twitter.com/3lg36Suwx7 — Behind the Games (@BehindTGames) February 15, 2024

. pic.twitter.com/tdzltjFrmP — Will There Be A Nintendo Direct Today? (@nintendodiirect) February 15, 2024

Lo siento mucho, por mi culpa hoy no hay Nintendo Direct, estoy fuera y no me va bien, mañana mejor 😘 pic.twitter.com/5CLS7qxiZe — Rumans (@RumansCOM) February 15, 2024

nintendo watching all of us trying to figure out when the nintendo direct is (it’s not happening)



pic.twitter.com/u0Dnz1T66I — Samuuu 𑁍 | 45.23% (@miiyashei) February 15, 2024

10 AM. No Nintendo Direct announcement. I can officially say that all the hype was a lost cause. pic.twitter.com/s9WjO2Mb5h — ConnorXcrash (@ConnorXcrash) February 15, 2024

Los que andaban con lo del Nintendo Direct ayer: pic.twitter.com/7dZ46TgI5x — Ricardo Nieto|ShadowHakenW00 (@HakenW00) February 15, 2024

El Nintendo Direct es hoy..... pic.twitter.com/jd8kuldhav — HistoriaGaming (@HistoriaGaming1) February 15, 2024

Como pudiste observar, la comunidad está decepcionada por la falta del Nintendo Direct, sin importar que sea uno general o un Partner Showcase, pero también se está tomando con bastante humor el trago amargo.

Por supuesto que las posibilidades de que se realice un nuevo evento para Nintendo Switch son altas y habrá que estar atentos para saber si aún es posible que llegue está misma semana o si se pudo haber pospuesto para la próxima.

Tendremos que esperar para saber cualquier detalle sobre el Nintendo Direct y aquí estaremos para informarte sobre sus novedades y una posible fecha de transmisión.

¿Cuándo crees que se realice el evento? ¿Cuál fue tu meme favorito? Cuéntanos en los comentarios.

