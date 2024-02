HAWKED es un nuevo free-to-play con planes muy ambiciosos, ¿tendrá colaboraciones?

HAWKED, el nuevo shooter PvEvP de MY.GAMES, debutó en noviembre de 2023 bajo el formato de acceso anticipado. Su lanzamiento oficial para PC y consolas ya está aquí, pero ese hito apenas es el inicio del viaje. Sus desarrolladores ya tienen planes muy ambiciosos para el futuro.

En este momento, el free-to-play ya tiene en puerta, al menos, 4 temporadas de contenido que llegarán a lo largo de 2024 y conformarán el primer libro. Se espera que continúen con la historia e introduzcan nuevas armas, ubicaciones, modos de juego, enemigos, artículos cosméticos, eventos y características adicionales.

Hace poco, LEVEL UP tuvo la oportunidad de asistir a una mesa redonda junto a otros miembros de la prensa. Allí, el líder de relaciones públicas Imre Schouten y el productor ejecutivo Andy Duthie compartieron muchos detalles sobre este nuevo proyecto y su futuro.

Video relacionado: Infravalorados de 2024 que vuelan debajo de radar

El futuro de HAWKED

La primera temporada, bautizada Número 1: Renegados, arrancó a inicios de 2024 con un acto especial conmemorativo del Año Nuevo Lunar y el lanzamiento global en febrero. La historia continuará con nuevas misiones y actos inéditos, y se espera que haya un evento final.

El siguiente capítulo indagará en los VEKTR y modificará algunos lugares de la Isla X. Además, presentará nuevas armas, enemigos y un modo PvP. Una de las grandes novedades es que el juego llegará a Steam Deck, Epic Games Store y Windows Store.

El tercer número continuará con la narrativa y presentará un nuevo NPC, así como ubicaciones, amenazas y armas inéditas. También debutará 2 nuevas funciones: el crafteo y el mercado negro. Los detalles permanecen escasos, pero los desarrolladores compartirán más información en una fecha posterior.

Finalmente, el cuarto y último capítulo del primer libro será la culminación del primer arco argumental. Los jugadores podrán participar en un gran evento de tiempo limitado y se mostrará el primer vistazo al nuevo mapa. Se espera que haya más sorpresas.

HAWKED recibirá mucho contenido y cambios en los próximos meses

En la mesa redonda, Imre Schouten comentó que la historia evolucionará con el paso de las temporadas y espera que los eventos del hilo argumental den pie a un momento culminante tipo “Infinity War” donde todas las piezas se unan. De igual manera, destaca que los jugadores no serán simples espectadores, pues formarán parte de la experiencia y harán que los acontecimientos sucedan.

“No es una experiencia pasiva. Los jugadores son parte de esta narrativa y la viven con nosotros; no son la audiencia, son los ‘actores’, son los ‘Avengers’, son los ‘superhéroes’. Los Renegados mueven la historia; la historia no les pasa a los Renegados, ellos hacen que pase con las cosas que hacen durante las partidas. Trasladar todo eso no es tan simple como poner una cinemática”, comentó Imre Schouten.

Aunque HAWKED es una experiencia profunda con raíces competitivas, la prioridad de sus responsables es crear un título que resulte divertido y accesible. En la entrevista, Imre Schouten y Andy Duthie destacaron que los jugadores conseguirán recompensas, incluso si pierden una partida. De esta manera, nunca saldrán con las manos vacías. Asimismo, el lobby es un entorno donde los fans pueden socializar, cambiar sus builds, practicar su puntería o simplemente pasar el rato.

“Diría que estamos más enfocados en ‘diversión’ en lugar de ofrecer esta escena supercompetitiva. Al mismo tiempo, queremos que sea muy accesible y divertido, pero si quieres que sea competitivo… aún hay espacio para eso. El juego es suficientemente pulido y dices ‘ok, mi habilidad y lo que hago importa'. Pero en definitiva, la diversión es nuestro enfoque principal”, comentó Imre Schouten.

MY.GAMES está muy emocionado y espera que los fans disfruten la historia

¿HAWKED podría tener más colaboraciones con otras franquicias?

Debido a que Fortnite, Apex Legends y otros juegos celebran colaboraciones con franquicias de terceros, no es descabellado pensar en que HAWKED podría seguir esos pasos.

En la entrevista, Imre Schouten y Andy Duthie hablaron sobre la posibilidad de hacer un crossover. Aunque están abiertos a la idea y creen que el juego se presta para ese tipo de cruces con otras propiedades intelectuales, se abstuvieron de confirmar o negar si trabajan en una colaboración.

“Puedo decir que tengo una lista personal de juegos, IP y universos que me encantaría traer a HAWKED, pero no depende de mí decir que sí. Creo que el juego tiene un estilo genial y accesible que nos permiten hacer diferentes cosas con él, así que es un campo muy amplio (…) Creo que hay una ruta para las colaboraciones, pero no puedo confirmar que alguna de ellas esté en camino”, destacó Imre Schouten.

¿HAWKED tendrá colaboraciones? Sólo el tiempo lo dirá

Pero cuéntanos, ¿te entusiasma este nuevo proyecto? Déjanos leerte en los comentarios.

HAWKED está disponible para Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

Video relacionado: Los videojuegos más esperados de 2024

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News