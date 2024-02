¿Xbox será multiplataforma? Varios exclusivos de la compañía llegarán a Nintendo y PlayStation

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y Xbox, tal como prometió, llevó a cabo el podcast en el que habló sobre la estrategia de negocio que tiene planeada para Xbox. ¿Se volverá multiplataforma? La marca confirmó que llevará 4 juegos otrora exclusivos de Xbox a consolas de Nintendo y Sony.

El equipo de Xbox, liderado por Phil Spencer, tomó el toro por los cuernos y tan pronto comenzó el podcast habló de los rumores sobre el supuesto cambio de estrategia de Xbox para convertirse en multiplataforma.

¿Qué juegos de Xbox llegarán a PlayStation y Nintendo?

Spencer negó estos rumores, pero confirmó que hay 4 juegos de Xbox Game Studios que tendrán un port para consolas PlayStation y Nintendo.

"No voy a nombrar esos juegos", expresó Spencer. "Los equipos que están construyendo esos juegos han anunciado planes que no están muy lejos".

La razón por la que Spencer no quiso revelar los nombres es porque no quiere arrebatarles la sorpresa que los estudios están preparando para los fans.

Sin embargo, el directivo ofreció un par de pistas, pues indicó que 2 de ellos tienen un enfoque en la creación de contenido por parte de la comunidad, mientras que el otro par nunca se pensó como exclusivos y todo lo que eso conlleva.

Tomando en cuenta lo anterior, no se escucha descabellado que se trate de Sea of Theives, Hi-Fi RUSH y Pentiment, tal como sugieren algunos rumores.

