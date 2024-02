Xbox Game Pass tiene nueva cifra de suscriptores, pero el anuncio genera dudas

En marco del anuncio sobre los cambios en la estrategia de negocio de Xbox se reveló el número de suscriptores que tiene Xbox Game Pass, algo que no sucede seguido pues Microsoft no suele compartir ese tipo de cifras en sus informes financieros en años recientes. Sin embargo, la duda respecto al "crecimiento" no ha tardado en aparecer.

Xbox Game Pass ya tiene 34 millones de suscriptores

Durante el anuncio de la llegada de Diablo IV a Game Pass, Microsoft reveló que el servicio ya cuenta con 34 millones de suscriptores, La última vez que la compañía dio cifras fue en enero de 2022 cuando informó que se tenían 25 millones. Al respecto, Phil Spencer, jefe de Microsoft Gaming, reveló al periodista Stephen Totilo que se trata en su totalidad de suscripciones pagadas a precio completo, o sea que no forman parte de la promoción de los $10, MXN, $1 USD, algo que fue destacado por el directivo.

De esos 34 millones, ¿cuántos vienen de la transición Live Gold a Xbox Game Pass Core?

Oficialmente, Game Pass, tanto en Xbox como PC, tiene 34 millones de suscriptores, sin embargo, algunos usuarios de redes sociales no tardaron en señalar que el año pasado tuvo lugar la conversión de las cuentas de Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Core, de manera que se contabilizan en esta cifra.

En ese sentido, Phil Spencer mencionó que el impacto de esta conversión a Xbox Game Pass Core fue mínimo y el aumento de suscriptores estuvo relacionado con los usuarios de PC y quienes juegan en la nube.

Asimismo, usuarios en redes citaron las declaraciones de Sarah Bond, quien aseguró que 34 millones de suscriptores de Xbox Game Pass podrán jugar Diablo IV. ¿Qué tiene que ver? Pues que el nivel Xbox Game Pass Core no incluye lanzamientos de exclusivos en día 1, así que en teoría estos más de 30 millones de suscriptores del servicio se encuentran en la modalidad estándar o Ultimate.

