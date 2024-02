PopSlinger para PlayStation y Xbox ya tiene fecha de lanzamiento

No tuvimos que esperar mucho para que los primeros juegos de 2024 comenzaran a lanzarse. Entre los primeros de la lista está el indie latinoamericano PopSlinger, que ya tiene fecha de estreno en consolas PlayStation y Xbox y que hará posible que la aventura de Ria Carbon y Gin se vea mejor que nunca.

Tal como lo había prometido Funky Can Creative a finales de enero, PopSlinger llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S a inicios de este año y la espera no será larga, sino que podrás jugarlo este mismo mes, en pleno día adicional del año bisiesto: 29 de febrero.

PopSlinger se verá mejor que nunca en PlayStation 5 y Xbox Series X

Estas nuevas versiones serán las mismas que las de Nintendo Switch y PC en cuanto a contenido, pero debes saber que por primera vez el título podrá jugarse con una resolución 4K, precisamente en PlayStation 5 y Xbox Series X.

Asimismo, estas nuevas versiones contarán inicialmente con soporte para el idioma español y se venderán digitalmente a través de la Microsoft Store y la PlayStation Store a cambio de $12.49 USD.

PopSlinger ya tiene fecha de lanzamiento en consolas PlayStation y Xbox

Originalmente lanzado en 2022 para Nintendo Switch, PopSlinger pone al jugador en los zapatos de Ria Carbon, que en compañía de Gin debe detener a los Corazones, personas que están bajo el control de una fuerza de otra dimensión, en una aventura con mecánicas de gameplay shoot 'em up ligadas a música future funk.

El estudio latinoamericano Funky Can Creative ya confirmó que la secuela está en desarrollo, que contará con diseños y personajes nuevos y que debutará en 2024 para Nintendo Switch.

A continuación puedes ver el trailer de anuncio de la edición de PopSlinger para PlayStation y Xbox.

¿Estabas esperando el estreno de PopSlinger en PlayStation y Xbox para por fin probarlo? Cuéntanos en los comentarios.

