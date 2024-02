Aparta tu copia de este JRPG de culto con soundtrack oficial a bajo precio

Una de las franquicias de culto en el género clásico de los JRPG es Ys. Gracias a su calidad y compromiso con su nicho de fans, la saga de ha mantenido vigente e incluso cuenta con relanzamientos, remasterizaciones y remakes. Este año verá el lanzamiento de uno de ellos y si eres fan de esta IP pero además quieres la versión japonesa tenemos buenas noticias.

Ys: The Oath in Felghana llegará este año a PS4 y PS5, aparta ya tu copia japonesa

Amazon Japón inició la preventa de la versión de Ys: The Oath in Felghana para PlayStation 4 y PlayStation 5. Se trata del lanzamiento en HD del remake de 2005 inspirado en la tercera entrega de la franquicia, Ys III: Wanderers from Ys. Para celebrar este lanzamiento, Nihon Falcom anunció que además de la copia física se incluye el CD con el soundtrack oficial, una auténtica pieza de colección, aunque advirtió que este paquete será limitado así que si aprovechas puedes tener el juego y su banda sonora.

Ys: The Oath in Felghana (PS4) ― Disponible en Amazon Japón

Ys: The Oath in Felghana (PS5) ― Disponible en Amazon Japón

¿Qué precio tiene Ys: The Oath in Felghana? Te contamos que es un precio de locura pues ya simulando la preventa con todo y gastos de envío queda en ¥6760 JPY, o sea $766.96 MXN, solo recuerda que el precio puede variar un poco dependiendo la dirección de envío a México.

Asimismo, la preventa de Ys: The Oath in Felghana tiene garantía de precio, así que si se registra una disminución, esta se aplicará a tu orden de inmediato. Ambas versiones tienen una fecha de lanzamiento programada para el 23 de mayo.

NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. Ninguno de los productos mencionados en la publicación fueron establecidos por las marcas o la tienda y no hay contenido patrocinado por las mismas.

