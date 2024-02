The Day Before reaparece por sorpresa en Steam, pero es otro timo

The Day Before fue uno de los peores títulos de 2023 y muchos jugadores lo consideran uno de los mayores timos de los últimos años. El juego ya cerró sus servidores y FNTASTIC ya ni siquiera existe; sin embargo, el controvertido título reapareció por sorpresa en Steam a un precio reducido.

Esto sorprendió a muchos usuarios de la plataforma de Valve, que ya daban por muerto el proyecto. La realidad es que todo se trata de un engaño más relacionado con el título, pues alguien intentó aprovechar su antigua popularidad para timar a algunos jugadores.

Entérate: Creadores de The Day Before se defienden de las acusaciones de estafa

Video relacionado: Señales que delatan un mal juego

Título se hace pasar por The Day Before y GTA para engañar a jugadores

No, The Day Before no volvió a Steam: es otro engaño

Los usuarios de Steam creyeron por un momento que The Day Before había regresado legítimamente a la plataforma. La página del título se reactivó sin previo aviso y, lo más llamativo, es que se ofrecía a cambio de sólo $5.99 USD, una ganga si tomamos en cuenta que el juego se ofreció originalmente por $39.99 USD.

La comunidad no tardó en darse cuenta de que algo andaba mal, así que muchos jugadores decidieron desconfiar de la página e hicieron una investigación. Se percataron de que la página The Day Before pertenecía antes a un juego llamado Carrot The Cat.

Todos se alejaron de esta página cuando se descubrió que, hasta hace unos días, hacia referencia a una supuesta nueva entrega de GTA ambientada en Brasil. Esto fue prueba suficiente para descartar por completo el regreso de The Day Before, pues la página es simplemente otro engaño relacionado con el título.

Por fortuna, Valve se percató de este movimiento hecho por alguna persona no identificada y ya eliminó la página falsa de The Day Before. Se especula que el responsable intentó obtener ganancias gracias a la fama que ganó el título de FNTASTIC.

Al final, no está claro qué obtenían los jugadores si adquirían su supuesta copia del MMO. Como te comentamos, FNTASTIC cerró sus puertas tras el rotundo fracaso del MMO y muchas promesas rotas, así que es poco probable que The Day Before vuelva a ver la luz algún día.

Por si te lo perdiste: Este juego era tan malo que fracasó y dejó de venderse; ahora nadie puede jugarlo

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con The Day Before.

Video relacionado: The Day Before - Tráiler de Anuncio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente