¿Nintendo Switch 2 llegará en 2024? Nueva información lo pone en duda

Uno de los momentos más esperados para este año dentro de la industria es el posible lanzamiento del sucesor de Nintendo Switch. Sin embargo, sus responsables siguen sin dar noticias al respecto y ya no se sabe cuáles son sus planes. Ahora, un periodista afirma que la consola tardará un poco más y llegará en 2025.

¿La nueva plataforma estará cerca?

Como seguramente sabes, la gran cantidad de rumores que circulan desde hace algunos meses hablan sobre el inminente estreno de Nintendo Switch 2 en algún momento de 2024, sobre todo a finales de año.

No obstante, parece que esas suposiciones podrían estar equivocadas, o al menos así lo sugiere el periodista brasileño de OX do Controle, PH, quien acaba de afirmar que el próximo sistema de Nintendo no llegará antes de 2025.

“Después de consultar 5 fuentes de 3 continentes diferentes, todas repitieron básicamente lo mismo, OX do Controle revela hoy: el lanzamiento del sucesor de Switch no debería ocurrir hasta 2025”, dice la publicación.

Como pudiste observar, PH reveló datos que podrían ser alarmantes para varios fanáticos de Nintendo, ya que según 5 fuentes de diferentes continentes (que no se mencionan), el sucesor de Switch llegaría hasta el próximo año.

Cabe mencionar que estos datos hacen mucho ruido en este momento, ya que hay otro rumor, proveniente de Nate the Hate, que afirma que la revelación de Nintendo Switch 2 será el siguiente mes y justo antes de la Game Developers Conference (GDC), que se llevará a cabo del 18 al 22 de marzo, por lo que su presentación estaría bastante alejada de su estreno.

Por supuesto que todo sigue tratándose de un simple rumor y habrá que estar atentos por cualquier información oficial que Nintendo comparta en los próximos meses. Te invitamos a leer las novedades de la nueva y misteriosa consola en este enlace.

¿Cuándo crees que se estrene el sucesor de Switch? Cuéntanos en los comentarios.

