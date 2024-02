¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana

Ha dado inicio un nuevo viernes y es el momento perfecto para descubrir cuáles son los juegos gratuitos que habrá durante el fin de semana. Así que como siempre te decimos, no importa la plataforma que tengas, hay opciones para todos.

Esta semana se estrenó Mario vs. Donkey Kong y seguramente ya hay muchas personas disfrutando su modo multijugador, pero si no es tu tipo de juego, no te preocupes, ya que hay otros títulos que puedes probar sin gastar un solo peso desde hoy y hasta el próximo domingo 18 de febrero.

PlayStation 5 / PlayStation 4

PlayStation Plus

Foamstars ― (PS4, PS5) Disponible hasta el 4 de marzo

Rollerdrome ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 4 de marzo

Steelrising ― (PS5) Disponible hasta el 4 de marzo

No Man's Sky ― Disponible hasta el 18 de febrero

Free Play Days (con Core o Xbox Game Pass)

Dead Island 2 ― Disponible hasta el 18 de febrero

Code Vein ― Disponible hasta el 18 de febrero

Warstride Challenges ― Disponible hasta el 18 de febrero

Nickelodeon All Star Brawl 2 ― Disponible hasta el 18 de febrero

No Man's Sky ― Disponible hasta el 18 de febrero

PC

Steam

Nickelodeon All Star Brawl 2 ― Disponible hasta el 18 de febrero

RPG Maker XP ― Disponible hasta el 18 de febrero

West Hunts ― Disponible hasta el 18 de febrero

Epic Games Store

Dakar Desert Rally ― Disponible hasta el 22 de febrero a las 10:00 AM

Nintendo Switch

Golden Sun ― Disponible en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Golden Sun: The Lost Age ― Disponible en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Como pudiste observar, los próximos días lucen prometedores y solamente falta que comiences a descargar la propuesta gratuita que más te interesó en tu consola o PC para comenzar a jugar como se debe en tu tiempo libre.

