Un clásico de PlayStation volverá en PS5 y podrás jugarlo gratis con esta condición

En sus casi 30 años de historia, PlayStation nos ha entregado grandes videojuegos que nos han cautivado de varias maneras, aunque algunos han quedado olvidados con el paso del tiempo. Afortunadamente uno de ellos pronto tendrá la oportunidad de llegar a una nueva audiencia gracias a que está en camino a PlayStation 5.

Lo que pasa es que se confirmó que Jet Moto 2, un clásico de PlayStation 5 que fue distribuido por Sony Computer Entertainment, llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 20 de febrero. Lo mejor de todo es que algunos jugadores tendrán la oportunidad de jugarlo gratis siempre y cuando cumplan una condición: tener una membresía activa a PlayStation Plus Premium o PlayStation Plus Deluxe.

Como puedes imaginar, Jet Moto 2 llegará a PlayStation 5 como parte del catálogo de clásicos al cual puedes acceder con una membresía activa de PlayStation Plus Premium o PlayStation Plus Deluxe. Tristemente el juego no está disponible en PlayStation Plus Extra, ni PlayStation Plus Essential, aunque se espera que también se venda por separado a cambio de $9.99 USD.

Pronto podrás revivir Jet Moto 2 en PS5 y PS4

¿Qué es Jet Moto 2?

En caso de que no lo sepas, Jet Moto 2 es un videojuego de carreras que Sony Interactive Studios y SingleTrac desarrollaron para PlayStation. En este título que debutó en 1997 los jugadores pueden tener emocionantes carreras en motos futuristas que les permiten pasar por diferentes tipos de terrenos, incluyendo agua.

Puedes dar un vistazo al sistema de juego de Jet Moto 2 a continuación:

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar Jet Moto 2 una vez que llegue a PlayStation 5? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con PlayStation 5. Por otro lado, aquí encontrarás toda nuestra cobertura de temas relacionadas con PlayStation Plus.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News / MSN

Fuente