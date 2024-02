Estudio de Baldur’s Gate 3 dice que el secreto de su éxito es tratar a los jugadores con respeto

En los últimos meses la industria de los videojuegos ha pasado por una ola terrible de despidos que se agravo en las primeras semanas de 2024. La industria está herida y en Larian Studios lo saben. Por esta razón mandaron un dardo a la industria en el que dejaron claro que su éxito se debe a que tratan a los jugadores y sus trabajadores con respeto.

Hace unas horas, Baldur’s Gate 3 se llevó el premio a Juego del Año en los Premios DICE y, a diferencia de lo que pasó en The Game Awards 2023, aquí Larian Studios tuvieron mucho tiempo para dar un discurso de agradecimiento. En esta oportunidad, el estudio aprovechó para agradecer a sus colegas y reconocer el difícil momento por el que pasa la industria.

“Muchas personas fueron despedidas a inicios de este año”, dijo Michael Douse, director de publicación en Larian Studios.

“Quiero que sepan que ustedes son talentosos y que ustedes importan y que son el futuro de la industria. No dejen que la flama se extinga por sus errores colectivos. Sabemos que todos están asustados porque las cosas están muy mal. Todas las proyecciones están mal y eso espanta. Pero prevaleceremos como industria y todos ustedes encontrarán un lugar y serán bienvenidos con los brazos abiertos. Y seguiremos haciendo juegos para los jugadores y para ustedes con estos tipos”, finalizó.

Después de Douse, David Walgrave, jefe de producción en Larian, tomó la palabra. Esto para tirar una pedrada contra los accionistas y los directivos que han priorizado llas ganancias sobre el bienestar de los desarrolladores y los jugadores.

De acuerdo con Walgrave, el secreto del éxito de Larian Studios es que tratan a los jugadores de la manera en la que ellos quisieran ser tratados. Es decir, en lugar de intentar sacar hasta el último centavo de ellos, mejor se dedican a tratarlos con respeto para construir una comunidad sólida.

““Les pedimos pagar el precio del juego solo una vez. Puedes tenerlo por el resto de tu vida (…) Lo que hemos intentado en los últimos 20 años es tratar a las personas como nos gustaría ser tratados como jugadores. Así que no tomamos decisiones donde pensamos sobre qué nos podría hacer ganar más dinero. A largo plazo, construir una comunidad, una base de usuarios, crear juegos que realmente son divertidos es lo que más te hará ganar dinero”, dijo Larian Studios.

